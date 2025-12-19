ユーキャンより『ぬりえBOOK クマのおいしいレストラン～四季折々のおもてなし～』を2025年12月19日から全国書店にて発売！
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地:東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一）は、『ぬりえBOOK クマのおいしいレストラン～四季折々のおもてなし～』を2025年12月19日に全国書店にて発売いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ぬりえBOOK クマのおいしいレストラン～四季折々のおもてなし～』とは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イラストレーターの志水吹歌（しみず・すいか）氏によるぬりえ本です。森の小さなレストランを舞台に、動物たちのあたたかな交流を描きます。料理が大好きな心やさしいシェフ・クマのジーノがふるまうのは、旬の彩りをふんだんに取り入れた美味しそうな料理たち。春のティーパーティ、夏野菜たっぷりのピザ、秋の味覚が嬉しいハロウィンメニュー、クリスマスには豪華なごちそう…。かわいらしい動物や季節の花々がたくさん登場し、すみずみまで見て、塗って楽しめる、絵本のような一冊です。
≪おもな特長≫
◎巻頭には塗り方解説ページや着彩見本も！
かわいい動物たちと季節の料理のイラストがいっぱいの本書。
巻頭カラーページでは、食べ物をおいしそうに塗るコツを解説。
塗り見本を参考にしたり、自分なりにアレンジしたり、
お好きにぬりえを楽しむことができます。
◎開きやすく、塗りやすい！
本書は開きのよい製本となっています。
またスケッチブックや絵本によく使われる「HS画王」という紙を採用。
やさしい手触りとなめらかな描き心地が特長です。
◎画材はお好みで！
色鉛筆や水彩色鉛筆、マーカーなど、さまざまな画材で自由に塗って、
自分だけの作品に仕上げられます。
▼商品詳細
『ぬりえBOOK クマのおいしいレストラン～四季折々のおもてなし～』
●発売日：2025年12月19日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます。
●定 価：1,540円（10％税込）
●ISBN：978-4-426-61693-9
●発行元：株式会社ユーキャン
●発売元：株式会社自由国民社
全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。
Amazon https://amzn.asia/d/2Vfezdi
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18445691/
――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆会社概要
会社名 株式会社ユーキャン
本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38
代表者 代表取締役社長 品川泰一
設立 1954年6月
資本金 9,000万円
事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講
・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売
Webサイト https://www.u-can.co.jp/