書籍『「自分でできる子」に育つスゴい習慣 スタンフォード大学博士が教える最新脳科学×子育てメソッド』を全国書店にて発売！

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は書籍『「自分でできる子」に育つスゴい習慣 スタンフォード大学博士が教える最新脳科学×子育てメソッド』を2025年12月19日に全国書店にて発売しました。

■最新科学が実証！ 子どもの脳を変える「習慣」の魔法

「何度言っても片づけない」

「言われるまで宿題をしない」

「スマホばかり見ている」

そんな子どもの姿に、ついイライラしてしまうことはありませんか？

でも、それは“意志が弱い”からではありません。子どもの行動を変えるのは意志の力ではなく「𠮟ること」でも「ごほうびシール」でもありません。

柔らかい子どもの脳を変えるのは日々の小さな行動の“くり返し”＝習慣の力。つまり、「よい習慣」は賢い脳をつくる力を持っています。本書が提唱する「脳に習慣を教え込む方法」「行動を自動化するルーティン設計」「自己肯定感を上げる子どもへの声かけ」といったメソッドを使うことで、人生を自分の力で切り開く「自分でできる子」に導くことができるのです。

■韓国で10刷のベストセラー子育て本

著者のキム・ボギョン氏はスタンフォード大学で博士号を取得したシリコンバレー在住の脳科学研究者。自身の育児経験を織り交ぜながら最新の脳科学と実践的な子育てメソッドを融合した本書は、韓国で10刷に達するロング＆ベストセラーとなっています。

◎こんな悩みを持つ方へ

■気がつくと1日中「早くして！」と子どもを急かしてばかりいる

■朝の支度中は毎日バトルが当たり前

■宿題を始めるまでがとにかく長い

■動画、ゲーム、スマホ……「あと5分だけ！」が永遠に終わらない

■つい「○○したらゲームしていいよ」と交換条件で動かしてしまう

■決まりごとを守れず、最後はイライラした親がやってあげてしまう

■忘れ物や提出物でしょっちゅう焦っている

■「うちの子だけなぜこんなに集中力がないんだろう」と落ち込む

■自分の育て方が間違っているのでは……と不安になる

■もっと余裕を持って子どもと向き合いたいのにできない

→本書は叱る・怒る・取引するといったストレスばかりで効果の上がらないやり方ではなく、脳科学に基づいた「習慣の力」で子どもを自律へ導く方法を紹介しています。

◎書籍概要



＜トピック例＞

・お隣さんの子はなぜ、テキパキと行動できるのか？

・悪い子はいない。悪い習慣があるだけ

・100回言っても子どもが変わらない3つの理由

・3～10歳、大成する脳をつくる時期

・子どもに貼った否定的なレッテルをはがす

・たった一つの習慣が起こすドミノ効果

・「よくできましたシール」作戦が失敗する理由

・脳はどうやって習慣を学ぶのか

・ほめる技術―愛は無条件に、ほめ言葉は正直に

・あなたは自分の力でやり遂げる子



＜目次＞

プロローグ 子どもの脳を変える魔法

第1部 習慣が変われば脳が変わる

第1章 うちの子が三日坊主にならないために

第2章 脳に習慣を教え込もう

第3章 簡単に習慣をつくる５つの秘訣



第2部 自分でやり遂げる子どもの習慣

第1章 集中する脳をつくる３つの習慣

第2章 勉強する脳をつくる４つの習慣

第3章 幸せな脳をつくる３つの習慣



エピローグ 不完全な習慣は美しい

◎紙面イメージ

◆書籍紹介

『「自分でできる子」に育つスゴい習慣 スタンフォード大学博士が教える最新脳科学×子育てメソッド』 キム・ボギョン著 中川里沙訳

ISBN：978-4-426-61689-2 定価：1,600円＋税

四六判並製／360頁

2025年12月19日 発行

発行：ユーキャン 発売：自由国民社

◆著者紹介

キム・ボギョン

神経心理学博士。高麗大学心理学科修了後、アメリカのスタンフォード大学で意思決定神経科学を専攻し、心理学博士の学位を受けた。人の脳がどのように意思決定を下すかが主な研究テーマ。自身が開発・運営するサービス「スタジオビー脳開発研究所」では、育児中の両親を対象に脳科学と心理学をベースとした子育てコンテンツを提供。健康でバランスのとれた脳発達のための子どもたちの行動と環境改善をコンサルティングしている。現在は、米国カリフォルニアのシリコンバレーで２人の子どもを育てながら、多様な企業、スタートアップ、学校などとともに自己統制および意思決定能力を発達させる行動プログラムを研究開発している。著書に『０～５歳 賢い脳のつくりかた スタンフォード大学博士でシリコンバレーで２児を育てたママの脳科学育児コンサルティング』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）。

◆訳者紹介

中川里沙（なかがわ・りさ）

１９９０年、東京都生まれ。韓国の書籍やウェブ漫画など、ジャンルを問わずに幅広く翻訳を手がけている。訳書に『大人の幸せは静かだ』『ハーバードの人生を変えるライティング』（共にかんき出版）、『会社のためではなく、自分のために働く、ということ』（日経BP）、『吾輩こそ猫である』（実業之日本社）などがある。韓国で６歳児の育児に奮闘中。

