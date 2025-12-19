あなたは幼い頃の夢をおぼえていますか？元宝塚歌劇団花組トップスターが念願だった夢に挑戦　夢の仕事を体験！スペシャルな1日に密着『愛知トヨタ90周年 夢の1DAYパス～初夢叶えますSP～ 2026』

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送）は、みなさんの夢を応援する番組 『愛知トヨタ90周年 夢の1DAYパス～初夢叶えますSP～ 2026』 を2026年１月3日(土)午後4時から放送します。2024年4月クールで全12回が放送された人気レギュラー番組が、今年のお正月・夏休みの特番に続いて、来年のお正月に90分のスペシャル番組として戻ってきます！

たった1日だけ自分の憧れる夢のお仕事が体験できる「夢の１DAYパス」。

その１DAYパスを手に入れる今回の注目ドリーマーは、元宝塚歌劇団花組トップスターで俳優の真飛聖（まとぶ・せい）さん。実は「まとぶ飯」と題して、頻繁にブログに手料理をアップするほど料理上手な彼女。念願だった夢は「おせち料理を極めたい」。ということで、おせち職人のお仕事を１日体験することに。職人たちの技を目の当たりにし、割烹着姿でチャレンジするも…。

続いては「国際的なアナウンサーになることが夢」の小学校５年生の女の子。憧れだったというメ～テレの望木アナウンサーと共にレッスンに励みましたが、ラストは２人の目から大粒の涙が…。

さらにもう１組のドリーマーとして「レゴが大好きな兄弟」が登場。２人の夢は、全国でも数少ない「モデルビルダー（レゴブロックを使った作品の公式制作者）」になること。今回は、まさに夢の時間！レゴランド(R)・ジャパンを舞台に、憧れのモデルビルダーから作品制作の極意を学びます。そしてテレビ初となるレゴランド(R)・ジャパンの貴重な裏側も大公開！

MCは天野ひろゆきさん（キャイ～ン）。ゲストはともに１児の父・母となった武田真治さんと鷲見玲奈さん。夢に向かってがんばるドリーマーたちの姿を見守りながら、自分たちが仕事を始めた頃を思い出して温かなコメントをかけます。鷲見さんと望木アナはアナウンサーを夢見る女の子について盛り上がる場面も。

みなさんもきっと温かい気持ちになれますので、お正月にぜひ家族そろって観てくださいね。

●MC：天野ひろゆきコメント

毎回、子どもたちの純粋さに面くらってます。そして、実は大人もやっぱり夢に向かって真っすぐな気持ちの時は純粋な子どもに戻るんだなぁ～って、真飛（聖）さんのロケ中の表情をみてすごく感じました。あと、望木アナの涙。

アナウンサーを目指す子が苦悩してかんばっている姿を自分に重ねたのかな、とてもいい涙でした。僕にもあんな純粋な頃があったのか自分に問いただすと、昔すぎて思い出せなかったです（笑）

●ゲスト：武田真治コメント

自分の好きな事を仕事にできるのはとても幸せな事。でも、がんばって叶えた夢の仕事でも、夢とは違う仕事もやらなくちゃいけない、そして夢とは違う部分が見えてくる。

今回、一流の方のもと、その部分も体験できたことはとても幸運な事。どうかこの経験をもとにぜひ好きな道に進んでほしいです。僕自身も仕事を始めた頃の気持ちを思い出して、実はちょっとウルっときました。

●ゲスト：鷲見玲奈コメント

子どもたちがみんなキラキラしていたのがとても印象的でした。

純粋な気持ちでアナウンサーになりたい子をみて、自分も初心を思い出しました。壁にぶつかりながらもそれを乗り越えていく姿には、子どもを育てる親としてグッとくるものがありましたし、出演した子どもたちが今後どんな風に成長していくのかなぁ～って考えると胸が一杯になる時間でした。自分の娘も何か夢中になれる事を見つけて欲しいです。

●VTR出演：真飛聖コメント

おせち料理が家庭に届くまでに、こんなにもたくさんの工程があって、こんなにも多くの方々の愛情を注がれているなんて、すごく愛おしいですね。食はなくてはならないものだけど、当たり前のようにある時代だからこそ一つ一つを自分たちの手で作って、そして生おせちにこだわっている姿は美しいと思いました。取材は私がしていますが、主役は裏でおせちを作っている皆さんです。そこが一番の見どころだと思います。私の割烹着姿なんかより（笑）

【番組概要】

■番組タイトル：愛知トヨタ90周年 夢の1DAYパス～初夢叶えますSP～ 2026

■放送日時：2026年１月3日（土）午後４時～5時30分

■放送エリア：東海3県（愛知、岐阜、三重）

■出演： MC 天野ひろゆき（キャイ～ン）

ゲスト 武田真治、鷲見玲奈

VTR出演 真飛聖

進行 望木聡子（メ～テレアナウンサー）

■公式HP：https://www.nagoyatv.com/yumepass/202601_SP/

■制作著作：メ～テレ

左から：望木聡子アナウンサー、MC天野ひろゆき、ゲスト武田真治、鷲見玲奈写真：VTR出演 真飛聖