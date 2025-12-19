Nao’ymt、新曲「Constellate」を12月19日に配信リリース。サンレコの企画から生まれた、“一生”を星座として描く宇宙叙事詩

The Orchard Japan

音楽家Nao’ymtが、新曲「Constellate」を2025年12月19日に配信リリースした。本作は、サウンド＆レコーディング・マガジンの360 Reality Audioに関する企画をきっかけに制作された楽曲で、球体の中に音を配置できる立体音響システムから着想を得て、「宇宙の中で生まれ、めぐり、還っていく命」をテーマにした作品となっている。360 Reality Audioを用いた立体音響版は、ヘッドフォンで聴くことで、通常ステレオ版とは異なる、まさに宇宙空間を漂っているような没入感を味わうことができる。

「Constellate」は、広大な宇宙の中で生まれた光が、脈打ちながら大空を駆け巡り、最期には海へと還っていく――その軌跡をたどる楽曲である。

生と死のあいだに重ねられていく記憶、そこで育まれた様々な愛が夜空に線を描き、ひとつの星座を形作っていく。その物語が、音の動きに織り込まれている。

立体音響版では、360 Reality Audioの特性を活かし、前後左右だけでなく上下方向にも音が配置されている。ヘッドフォンで再生すると、自分自身が音とともに宇宙を漂いながら、誕生から還りまでの旅路を追体験しているような感覚が得られるだろう。

夜空を見上げながらじっくり浸りたくなる、スケールの大きな一曲。通常ステレオ版と立体音響版、それぞれの「Constellate」が映し出す景色の違いも含めて楽しんでほしい。

|| リリース情報

Nao’ymt 『Constellate』

配信日：2025年12月19日

https://orcd.co/constellate

立体音響版

https://www.amazon.com/gp/product/B0G574SBCD

クレジット：Written, Produced, Performed, Mixed & Mastered by Nao’ymt / Vocals: Nao’ymt

レーベル：YMT Productions Inc.



360 Reality Audio

https://www.sony.jp/headphone/special/360_Reality_Audio/

サウンド＆レコーディング・マガジン2026年2月号

https://www.rittor-music.co.jp/magazine/detail/3125121009/

|| Nao’ymt プロフィール

東京都千代田区出身。作詞・作曲・トラックメイクを一貫して担い、三浦大知、安室奈美恵、AI、山下智久のプロデュースワークを通じて、日本の音楽シーンに大きな影響を与えてきた。R&Bをベースにしながら、ポップスやアンビエントまで自在に行き来するサウンド・プロダクションと、繊細なコーラスワークに定評がある。自身の歌唱にも高い評価を集めている。

代表作『球体』（三浦大知）は「日本の美と輪廻転生」を主題に、日本各地でフィールドレコーディングした四季の音を取り入れた全17曲のコンセプチュアル・アルバムで、音楽を介して土地と時間、精神をつなぐ文学的かつ芸術的な試みとして高く評価された。

安室奈美恵には『Baby Don’t Cry』『Get Myself Back』など、引退まで計28曲を提供した。

アンビエントやインストゥルメンタルでも先駆的な活動を展開し、Ableton Japan、名古屋芸術大学、バンタンミュージックアカデミーでの講義を通じて後進の育成にも尽力。2025年には大阪・関西万博の公式ドローンショーの音楽を手がけ、閉会式では音楽監督も務めたほか、ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』への楽曲提供など、ジャンルを越えて活躍の幅をさらに広げている。