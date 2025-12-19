「週刊少年ジャンプ」×「梅田サイファー」の書き下ろし楽曲「JUMP」、「JUMP MV」のリリースを記念してTikTokリポストキャンペーンがスタート！！
「週刊少年ジャンプ」×「梅田サイファー」の書き下ろし楽曲「JUMP」と同楽曲を使用した「JUMP MV」のリリースを記念して、TikTokでのリポストキャンペーンがスタート！
【リポストキャンペーン詳細】
ハッシュタグ「#週刊少年ジャンプ」「#JUMP」をつけて、TikTokで配信されている梅田サイファーの楽曲「JUMP」を紐づけた投稿をしよう！
投稿された動画は、「週刊少年ジャンプ」公式TikTokアカウント（@weekly_shonenjump_off(https://www.tiktok.com/@weekly_shonenjump_off)）、「梅田サイファー」公式TikTokアカウント（@umeda_cypher(https://www.tiktok.com/@umeda_cypher)）からリポスト（再投稿）されるかも！？ たくさんの投稿をお待ちしています！
【ジャンプのキャラクターと一緒に撮影しよう！ 限定オリジナルエフェクトが登場！】
本キャンペーンのスタートに伴い、２種類の限定オリジナルエフェクトが登場！
１.JUMP タイムチャレンジ
URL：https://vt.tiktok.com/ZSHwT2em5wYp6-Y2yGM/
「JUMP」にちなみ、実際にジャンプをしてユーザー同士で競って遊べるエフェクトが登場！ ジャンプを10回するまでの秒数をカウントするもので、ジャンプの度に「ジャンプ」の雑誌が積み上がる演出も！ ぜひみんなで挑戦しよう！
２.JUMP キャラクターズ AR
URL：https://vt.tiktok.com/ZSHwTjJQuaYHQ-ijT2P/
「JUMP」の「JUMP MV」に登場するキャラクターたちがカメラ画面に出現するARエフェクトが登場！ キャラクターはランダムに出現するので、たくさん撮影して色々なキャラクターでの投稿を楽しもう！
ぜひこの機会に限定オリジナルエフェクトを使用して、リポストキャンペーンに参加しよう！
Digital Single「JUMP」
URL：https://UmedaCypher.lnk.to/JUMP
M1. JUMP (Prod. Cosaqu)
feat. peko, KOPERU, teppei, KZ, KennyDoes, テークエム, KBD, ILL SWAG GAGA, YugaSoda, Cosaqu & HATCH
JUMP MV /「週刊少年ジャンプ」×『JUMP』| 梅田サイファー
公開URL：https://youtu.be/k9IOvReNOyA
【JUMP MV とは】
週刊少年ジャンプ作品とソニーミュージックグループ
所属アーティストのコラボMV企画。
ジャンプ公式Youtubeチャンネルにて、随時配信中！
再生リストURL:https://www.youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6
（『NARUTO -ナルト-』『銀魂』『BLEACH』『HUNTER×HUNTER』『ハイキュー!!』『僕のヒーローアカデミア』『呪術廻戦』ほか。）
※画像掲載の際は必ず
(C) SHUEISHA Inc. All rights reserved.
の表記をお願いいたします。
