クリスマスプレゼント大放出！12月23日（火）20時から「777LIVE Vol.62」生配信

　株式会社サミーネットワークスは、パチンコ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生配信を、2025年12月23日（火）20時から配信いたします。




　ライターの「辻ヤスシ」さんをゲストに迎え、今回はクリスマスプレゼント大放出SPとしてゲーム内アイテムを大量プレゼント！いつものご視聴の皆様へのゲーム内アイテムプレゼントも通常の2倍プレゼントします！


　メイン企画では、777Real＆777TOWN.netに今月導入となりました「スマスロ ゴッドイーターリザレクション」をプレイして出演者が出玉対決を実施！勝利者を予想してゲーム内アイテムをプレゼント！さらにクリスマス企画として各ゲーム内から「今年にあったパチンコ・パチスロ不幸話」を大募集！ 番組内で紹介された方にはゲーム内アイテムを大量プレゼント！是非ご応募ください。


※それぞれご応募は777Real、777TOWN.net、777TOWN mobileの各ゲーム内、お知らせをチェックしてご応募ください。（2025.12.21募集締切）




■番組名：777LIVE Vol.62


■日時：2025年12月23日（火）20時から　※2時間程度


■配信ページ（YouTube）：https://youtube.com/live/3UpkGGJxnrc


■出演者


　・森田悟（スパローズ）さん


　┗X：https://x.com/sparrowsmorita


　・辻ヤスシさん


　┗X：https://x.com/t_yasushi007


　・上乗恋（サミーネットワークスのサービス広報・宣伝担当VTuber）


　┗X：https://x.com/Kamijo_Ren


　┗YouTube：https://www.youtube.com/@Kamijo_Ren





■サービスのご紹介


▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）



・サービス名称 ：777Real（スリーセブンリアル）


・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）


・対応OS ：iOS／Android


・URL：https://app.adjust.com/q346tad


　　　　 ※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト：https://www.777real.net/


・SNS：https://x.com/777Realofficial





無料で遊べるパチンコ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用


ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、


新時代のサービス！





▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）



・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）


・サービス利用料　/　形式：月額制（※）　/　遊び放題


※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円　


　パチンココース月額1,100円　（全て税込）


・配信プラットフォーム：パソコン


・公式サイト：http://www.777town.net/


・SNS：https://x.com/777TOWN_net





パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！


40メーカー、480機種以上のパチンコ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！


最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！


液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！


最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、


毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！





▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）



　

・サービス名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）


・対応OS：iOS、Android


・サービス利用料　/　形式：月額1,100円（税込）　/　遊び放題


・URL


　∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884


　∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)


・SNS：https://x.com/777townOfficial





いつでもどこでもスマホで遊べる！


すべてのパチンコ・パチスロアプリが定額で遊び放題！


さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの


お楽しみ要素がいっぱい！




※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。