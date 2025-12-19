クリスマスプレゼント大放出！12月23日（火）20時から「777LIVE Vol.62」生配信
株式会社サミーネットワークスは、パチンコ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生配信を、2025年12月23日（火）20時から配信いたします。
ライターの「辻ヤスシ」さんをゲストに迎え、今回はクリスマスプレゼント大放出SPとしてゲーム内アイテムを大量プレゼント！いつものご視聴の皆様へのゲーム内アイテムプレゼントも通常の2倍プレゼントします！
メイン企画では、777Real＆777TOWN.netに今月導入となりました「スマスロ ゴッドイーターリザレクション」をプレイして出演者が出玉対決を実施！勝利者を予想してゲーム内アイテムをプレゼント！さらにクリスマス企画として各ゲーム内から「今年にあったパチンコ・パチスロ不幸話」を大募集！ 番組内で紹介された方にはゲーム内アイテムを大量プレゼント！是非ご応募ください。
※それぞれご応募は777Real、777TOWN.net、777TOWN mobileの各ゲーム内、お知らせをチェックしてご応募ください。（2025.12.21募集締切）
■番組名：777LIVE Vol.62
■日時：2025年12月23日（火）20時から ※2時間程度
■配信ページ（YouTube）：https://youtube.com/live/3UpkGGJxnrc
■出演者
・森田悟（スパローズ）さん
┗X：https://x.com/sparrowsmorita
・辻ヤスシさん
┗X：https://x.com/t_yasushi007
・上乗恋（サミーネットワークスのサービス広報・宣伝担当VTuber）
┗X：https://x.com/Kamijo_Ren
┗YouTube：https://www.youtube.com/@Kamijo_Ren
■サービスのご紹介
▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）
・サービス名称 ：777Real（スリーセブンリアル）
・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）
・対応OS ：iOS／Android
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト：https://www.777real.net/
・SNS：https://x.com/777Realofficial
無料で遊べるパチンコ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用
ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、
新時代のサービス！
▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料 / 形式：月額制（※） / 遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://x.com/777TOWN_net
パソコンで打てる！500万人が遊ぶ巨大オンラインホール！
40メーカー、480機種以上のパチンコ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！
最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、パチンコ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！
▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）
・対応OS：iOS、Android
・サービス利用料 / 形式：月額1,100円（税込） / 遊び放題
・URL
∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884
∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja)
・SNS：https://x.com/777townOfficial
いつでもどこでもスマホで遊べる！
すべてのパチンコ・パチスロアプリが定額で遊び放題！
さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの
お楽しみ要素がいっぱい！
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。