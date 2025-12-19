特別企画「防災備蓄品ストリート」を新設！オフィス防災EXPO内に特設が決定

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社は、日本最大*の総務・防災担当者向け展示会「オフィス防災EXPO」において、防災備蓄品をテーマとした特別企画 "防災備蓄品ストリート" の実施を決定しました。

■ 事業継続を支える防災備蓄品をテーマとした特設エリア

災害時の事業継続には、初動対応を支える備蓄体制が不可欠です。しかし「何をどれだけ備えるべきか」「最新基準や管理方法が分からない」といった課題は多くの企業で共通しています。

本企画では、水・食料・衛生用品など必須アイテムが一堂に出展、導入に向けた比較検討を促進します。総務・防災担当者が、自社に最適な備蓄計画を構築するための情報収集・導入の場です。

■出展対象製品

●非常食・備蓄食

アルファ米、長期保存水、レトルト惣菜パック、栄養補助食品バー、長期保存パン など

●免震・非常用電源

家具転倒防止器具、ポータブル蓄電池、カセットガス式発電機

ソーラーパネル、充電器セット、乾電池（長期保存）＋充電ケーブル類 など

●衛生用品

簡易トイレセット、アルコール消毒液＋除菌シート、不織布マスク、生理用品セット

ウェットティッシュ、ボディケア用品 など

●防災関連用品

防災グッズ、懐中電灯、防災ラジオ、救急セット、ヘルメット、AED、医薬品

防災毛布、寝袋、通信機器 など

■ 開催概要

＜ 名古屋展 ＞

会期：2026年2月25日（水）～27日（金） 会場：ポートメッセなごや

＜ 東京展・春 ＞

会期：2026年6月17日（水）～19日（金） 会場：東京ビッグサイト

＜ 東京展・秋 ＞

会期：2026年9月16日（水）～18日（金） 会場：東京ビッグサイト

＜ 関西展 ＞

会期：2026年11月18日（水）～20日（金） 会場：インテックス大阪



主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp.htm(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp.html)l(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp.html)

■ 出展社募集中

本エリアでは装飾付きブースで低価格での出展が可能です。出展にご興味をお持ちの方は、下記より、お気軽にお問い合わせください。

【出展に関するお問い合わせ・資料請求】

下記URL内、自由記入欄に「防災備蓄品ストリートの出展検討」の旨を記載ください

>> https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/appoonline.html(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/appoonline.html)

*共同出展社含む、同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較