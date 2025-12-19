愛知県あま市LINE公式アカウントにおける情報配信拡充をサポート

トランスコスモス株式会社

transcosmos online communications株式会社は、2025年10月より愛知県あま市に対して、LINEを活用した行政のDXツール「KANAMETO（カナメト）」及び粗大ごみ収集申込受付システム「KANAMETO ECO（カナメトエコ）」を提供し、同市LINE公式アカウントのリニューアルを支援しました。

■あま市LINE公式アカウントの特長

あま市は「KANAMETO」を導入して2025年10月にLINE公式アカウントをリニューアルしました。リッチメニューの拡充によって「暮らし」「お役立ち」「防災など」の3種類のメニューを表示できるほか、利用者が受信設定で登録した情報に合わせて、健康・暮らし、子育て・教育、給食の献立（保育園／小中学校）、防災・消防、防犯など、様々な情報をセグメント配信できるようになりました。今回のリニューアルでは特に、ごみ収集に関するサービスが強化されました。

■ごみの分別検索

「KANAMETO」のキーワード応答機能を活用して、ごみ分別の案内サービスを提供しています。あま市LINE公式アカウントのトークルームにてごみの名称を入力すると、分別方法や出し方について自動応答します。

ごみの名称の表記揺れにも対応しており、たとえば「椅子」の場合、「いす」「イス」と入力しても同じ情報が表示されます。

さらに、粗大ごみについては、後述の粗大ごみ収集申込フォームにアクセスできるURLも併せて案内します。

■粗大ごみの収集申込受付

「KANAMETO ECO」の導入によって、2025年10月1日からあま市LINE公式アカウントを通じた粗大ごみの収集申込みを受付開始しました。

収集希望者は、「暮らし」リッチメニューから「ごみ」をタップし、粗大ごみ申込専用フォームにアクセスします。郵便番号や住所を入力すると該当地区の収集カレンダーに自動で遷移するため、続いて収集希望日を選択します。

粗大ごみの分類や名称から捨てたい品目を検索し、数量を指定します。排出品目を登録する際、ポップアップで注意事項が表示されます。

続いて、収集希望者の住所・氏名・連絡先・排出場所などの情報を入力します。粗大ごみの排出場所については、Googleマップにピン留めする形で位置情報を登録できます。同一の住所に複数の家屋が存在する場合があるため、収集先に関してより精度が高い情報を取得することができます。最後に、入力情報を確認、送信することで収集申込みが完了します。

■メリット・導入効果

これまで、ごみ分別と出し方のルールは市ホームページに公開されている一覧表の中から探し出す必要がありましたが、あま市LINE公式アカウントのトークルームで手軽に検索できるようになりました。粗大ごみが検索された場合は、「KANAMETO ECO」の収集申込フォームを併せて案内・誘導することで、LINE経由の収集申込の利用率向上に寄与します。

従来の窓口・電話等による収集申込みも引き続き利用できるため、市民にとっては新たにLINEによる申込手段が加わることとなり、利便性が一層向上しました。

また、あま市では粗大ごみの収集業務を外部事業者に委託していますが、KANAMETOのロール設定機能によって、委託事業者に対して収集業務に必要な機能のみに権限を絞ったアカウントを発行しています。委託事業者は収集申込情報をKANAMETO上で直接確認できるため、収集受付にかかる業務が効率化されました。

「KANAMETO ECO」の導入から2か月（2025年10月1日～11月30日）で、119件の収集申込みをLINE経由で受け付けました。新しい収集申込方法に関する苦情もなく、順調なスタートを切ることができました。

■今後の展望

今後もtranscosmos online communicationsは、KANAMETOの機能拡充を通じて行政のDXを加速させ、地方自治体と住民のコミュニケーション活性化を支援してまいります。

■KANAMETOについて

「KANAMETO」は、トランスコスモス株式会社とLINEヤフー株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンの合弁会社であるtranscosmos online communications株式会社が開発・提供する、LINEを活用した行政のDXツールです。住民が登録した情報を届けるセグメント配信や、FAQ（よくある質問）に自動応答するチャットボット、防災情報の発信、道路や公園の不具合の通報受付、マイナンバーカード交付等の窓口予約、チャットによる育児相談、粗大ごみ収集の申込受付とオンライン決済など、様々な住民サービスのデジタル化に活用されています。行政情報配信・SNSカウンセリングなどの用途で、250を超える地方自治体が有償契約中です。(URL： https://kanameto.me/)

■KANAMETO ECOについて

「KANAMETO ECO」は、LINEヤフーコミュニケーションズ株式会社とtranscosmos online communications株式会社が共同企画した粗大ごみ収集の申込受付ツールです。LINEヤフーコミュニケーションズと福岡市が締結している「地域共働事業に関する包括連携協定」に基づき、2019年より本格稼働している「福岡市粗大ごみ受付LINE公式アカウント」をモデルに開発されました。導入自治体の住民は、自治体等が運用するLINE公式アカウントを通じて、24時間365日、オンラインで収集申込みができます。また、PayPayとクレジットカードによる粗大ごみ処理手数料のオンライン決済に対応しています。

https://kanameto.me/eco/index.html

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（transcosmos online communications株式会社について）

transcosmos online communications株式会社は、トランスコスモス株式会社とLINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）の合弁会社として、2016年5月に設立されました。2017年10月には米国セールスフォース・ドットコムの投資部門であるSalesforce Venturesからも出資を受けています。LINEのプラットフォーム・ユーザー基盤とトランスコスモスの営業・開発力などを活かし、行政と住民のより良い関係構築を実現するさまざまなソリューション・サービスの提供に向けて取り組むGovTech（ガブテック）ベンチャーです。2017年9月にはLINEを活用した行政のDXツール「KANAMETO」を開発、販売を開始しています。

https://transcosmos-online.com/