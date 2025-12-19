何が起きるかわからない4時間生放送！感謝を込めて「総額100万円相当の視聴者プレゼント」阪神タイガース 佐藤輝明選手のサイン入りグッズや家電・美容用品など大放出!!人気番組のコラボ企画をお届け！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪

テレビ大阪が年の瀬にお届けする“視聴者還元プレゼント大放出”の４時間生放送。テレビ大阪でお馴染みのレギュラー出演者たちが大集合。テレビ大阪の人気番組がコラボしたこの日限りのスペシャルコンテンツが目白押し！

そして、総額100万円相当のクリスマスプレゼントも！視聴者プレゼントを生中継でゲットする「プレゼント爆買いマラソン」を実施！それ以外にも、番組独自の視聴者プレゼントを多数ご用意しています。

何が起きるかわからない生放送のテレビ大阪感謝祭！今年の感謝をお茶の間に届けます！

テレビ大阪感謝祭2025 CM 50秒ver

人気番組のコラボ企画が目白押し

「大阪おっさんぽ×もしマネ」では、「メッセンジャー黒田」と「西村和彦」が、もしマネでお馴染みの再現ドラマで初共演！「どうとんぼり神座」の創業秘話を熱演します。



「ナマ虎スタジアム×武井壮のゴルフバッグ担いでください」では、「武井壮」、「阪神タイガース 佐藤輝明選手」、「超人・糸井嘉男」の対談企画を実現！武井壮が佐藤輝明を大解剖！進化の秘密＆確信歩きミスの真相、そしてサトテルの倒し方？！超人・糸井の登場で気になるお金の話も。サトテル未来年表でWBC＆メジャー話も公開します！

ほかにも「誰も知らんキング×やさしいニュース」、「よゐこ有野 この街、攻略しとく？×片っ端から喫茶店」のコラボコンテンツをお届けします！

武井壮、阪神タイガース 佐藤輝明選手、超人・糸井嘉男からのコメント

「ナマ虎スタジアム×武井壮のゴルフバッグ担いでください」の対談企画に出演する武井壮さん、阪神タイガース 佐藤輝明選手、阪神タイガース OB 糸井嘉男さんから、番組の感想・見どころをコメントをいただきました。

〇武井壮

「今年、進化を遂げた佐藤輝明選手。本塁打40本の大台に突入、MVPなどのタイトルを５つ獲得と、最高にキャリアハイの 1 年だったと思うんですけど、その進化の理由が今回の放送に込められてます！野球をプレーする方には全員に見ていただきたい。 そこが見どころだと思います。」

〇糸井嘉男

「僕が半袖でね、外から寒いながら素振りしてるところを 1 番注目してほしいです。外で相当待たされたんで！あとは、佐藤選手の今後の年表が発表されるので、そこが注目です！佐藤選手の未来がわかります。」

〇阪神タイガース 佐藤輝明選手

「超人のお二人と楽しい話できました。僕自身も来年以降につながるいい話も聞けました。そのあたりも是非ご覧ください。」

テレビ大阪ならではの豪華プレゼントを大放出

阪神タイガース 佐藤輝明選手のサイン入りグッズ（バット・ボール・Tシャツ）を3名様にプレゼント！ほかにも、人気の家電、美容用品、家具、アウトドア用品など、総額100万円相当の豪華プレゼントを大放出！応募方法は12月20日（土）ひる12時から放送する「テレビ大阪感謝祭2025」番組にてご紹介いたします。

番組概要

＜番組名＞

テレビ大阪感謝祭2025

＜放送日時＞

12月20日（土）昼12：00～午後4：00

＜出演者＞

【ＭＣ】

前田拓哉、上原美穂（テレビ大阪アナウンサー）

【スタジオゲスト】

黒田有（メッセンジャー）、三田村邦彦、武井壮、ナジャ・グランディーバ、 FUJIWARA

【ＶＴＲゲスト】

阪神タイガース 佐藤輝明選手、糸井嘉男、西村和彦、 有野晋哉（よゐこ）、中川家

＜番組HP＞

https://www.tv-osaka.co.jp/sp/kanshasai/