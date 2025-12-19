『細木数子六星占術』で2026年の運気をチェック！2026年の運気ランキング＆300通りからなる最強相性ランキングを発表！

株式会社サイバード

薫白竜株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 落合 伸行）は、細木 数子が独自に編み出し、細木 かおりが継承した占術“六星占術”のスマートフォン向け公式サイト『細木数子六星占術』にて、2026年の運気ランキングと、全300通りからなる最強相性ランキングを公開しました。

■新しい年の運気は？「2026年の運気ランキング」を発表！

2026年のあなたの運気ランキングは何位？もっとも良い運気の星人から要注意の星人まで、全24星人のランキングを発表します。公式サイトでは生年月日から自分の星人を簡単に調べることができます。

■2026年 相性ランキング第1位は「水星人（＋）×水星人（＋）」！

2026年の最強の相性を占い、全300通りからなる星人別の相性ランキングを発表します。6位以下の相性ランキングは公式サイトにて公開中です。気になる相手の星人も生年月日から確認できるので、ぜひご確認ください。

1位 水星人（＋）×水星人（＋）

2位 水星人（＋）×土星人（＋）

3位 水星人（＋）×金星人（＋）

4位 水星人（＋）×土星人（＋）霊合星

5位 水星人（＋）×金星人（＋）霊合星

■星人とは？

“六星占術”では、生まれもった運命を生年月日によって土星、金星、火星、天王星、木星、水星の6つの星に分けており、これが自分の力では変えることのできない “運命星” となります。またその運命星は自分の生まれ年の干支に基づき陽〈+〉か陰〈－〉にも分かれていきます。さらに、各六星人の〈+〉〈－〉以外に「霊合星人」と分類される人が、12人にひとりの割合で存在します。運気が「停止」の年に生まれた人が「霊合星人」となるのです。

■ズバリこうなる！2026年の運気をチェック！

“六星占術”のスマートフォン向け公式サイト『細木数子六星占術』では、総合運・金運・仕事運・恋愛運・対人運・健康運をはじめ、月別の運気や、気になる相手との相性も占うことができる「2026年の運命と相性」を販売しています。

2026年度版は、運気毎の「開運UPポイント」と、新たな年をどう過ごせば良いかの詳細な「開運アドバイス」が付いた充実した内容です。

10,000文字以上の“超特大鑑定”で、2026年の運気が、この占い一つですべてわかります。

■六星占術とは？

“六星占術”は、細木 数子が独自に編み出した占術で、4,000年以上も昔から伝わる統計学の膨大な資料がベースになっています。生年月日だけで性格から運命まで読みとることができ、どう過ごせばより幸せになれるかが「簡単」「正確」にわかる占星術です。

▲毎年発行される書籍「六星占術によるあなたの運命」

■プロフィール

【細木 かおりプロフィール】

細木 かおり（ほそき かおり）

1978年12月11日生まれ。一男二女の母であり、三人の孫を持つ。母・細木 数子のマネージャー兼アシスタントを経て、六星占術の継承者に。

六星占術と自身の人生経験を活かし、経営相談から恋愛、家族の人間関係の相談まで幅広く人生に寄り添うアドバイスを提供している。対面にて直接相談者の話を聞く個人鑑定に加え、延べ1500万人が利用する六星占術公式占いサイト（https://www.6sei.net/）を監修。

「衣食住」が人生の基本との考えから、アパレルブランド、無農薬野菜サブスクや「子どもたちが笑顔になる社会の実現」を目指す【スマイルプロジェクト】を始動するなど多方面で活動中。雑誌連載も抱え、著書に毎年出版する『六星占術による あなたの運命』など多数。YouTube「細木かおりチャンネル」（https://www.youtube.com/@kaori_channel）では六星占術に関する知識や活用方法などを配信し、その収益全額をスマイルプロジェクトに寄付している。

【細木 数子プロフィール】

細木 数子（ほそき かずこ）

著書の発行部数は1億部を越え“占い本世界一”として「ギネスブック」に連続掲載。かつては『視聴率の女王』と呼ばれ、大ヒット番組をいくつも持ち、六星占術の大ブームを巻き起こしました。

■『細木数子六星占術』公式携帯サイト(スマートフォンサイト)

サービス開始からのべ1,200万人以上にご利用いただいてきた公式サイト。細木 かおり監修のもと、過去・現在・未来の運命(全体運、金運、恋愛・子育て・家庭運、仕事・勉強運、出会い運、健康運、SEX運)や、気になるあの人との相性が生年月日を入力するだけでチェックできます。

