映画『迷宮のしおり』の主題歌「Sailor, Sail On」リリース記念！ JOYSOUNDで新しい学校のリーダーズの楽曲を歌って、サイン入りグッズを当てよう！

株式会社エクシング

株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、映画『迷宮のしおり』公開に先駆けて、新しい学校のリーダーズが歌う主題歌「Sailor, Sail On」のリリースを記念して、サイン入りオリジナル賞品が当たる『新しい学校のリーダーズ×JOYSOUND コラボキャンペーン』を、本日12月19日（金）から開催します。

2026年1月1日に公開予定の劇場アニメーション最新作『迷宮のしおり』は、「マクロス」シリーズの河森正治が監督を務める初のオリジナル劇場長編。スマホの迷宮に閉じ込められた栞と、一方、現実で暴走し始める“もうひとりの自分”であるSHIORIのダブル主人公が織りなす、ポップなエンタテインメント作品です。ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAが主人公「栞」と「SHIORI」の二役を演じることでも、注目を集めています。

本キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、「うたスキ」（登録無料）にログインの上、主題歌「Sailor, Sail On」、またはベストアルバム『新しい学校のすゝめ』収録楽曲を歌唱して特設ページよりご応募ください。ご応募いただいた方の中から抽選でサイン入りオリジナル賞品を5名様にプレゼントします。

この機会をお見逃しなく、映画『迷宮のしおり』の映画公開を前に、JOYSOUNDと新しい学校のリーダーズとのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝ 新しい学校のリーダーズ × JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝

◆実施期間：2025年12月19日（金）11:00 ～ 2026年1月31日（土）23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1／JOYSOUND MAX GO／JOYSOUND MAX2／JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗で「うたスキ」（登録無料）にログインの上、課題曲を1曲以上歌唱し、特設ページの応募フォームから必要事項を記入することで、エントリー完了となります。

【課題曲】

新しい学校のリーダーズ ベストアルバム『新しい学校のすゝめ』収録楽曲

Sailor, Sail On

※《本人映像》《ガイドボーカル入り》《ボーカルアシスト》《LIVEカラオケ》[サビカラ]版も対象となります

※詳細はWEBサイトでご確認ください

◆プレゼント：

サイン入りオリジナル賞品⋯5名様

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1443/index