2026年、TVアニメ第3期＆劇場版公開決定！！ 小学館『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』最新第21集、本日12月19日（金）発売！

株式会社小学館（左）通常版カバー（右）特装版カバー

「月刊サンデーGX」（小学館、毎月19日ごろ発売）で大人気連載中、『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』の最新第21集が本日12月19日に発売されます。通常版のほかにピルケース＆巾着袋付きアナザーカバー特装版も同日発売！ 通常版のカバーは壬氏（ジンシ）、特装版のカバーは猫猫（マオマオ）が飾ります。

特装版のピルケースは、倉田三ノ路描き下ろしイラストがあしらわれ、薬だけではなくアクセサリーなどを入れて持ち歩けます。

先日、TV アニメの第 3 期が2026年10月と27年4月の分割2クールで放送、さらにシリーズ初となる劇場版が26年12月に公開することが発表されたばかり。さらに盛り上がる『薬屋のひとりごと』にご注目ください！

(C)日向夏／イマジカインフォス

『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第21集

原作：日向夏(ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊)

作画：倉田三ノ路

キャラクター原案：しのとうこ

2025年12月19日（金）発売

定価770円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/books/09158208

『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第21集 ピルケース＆巾着袋付きアナザーカバー特装版

原作：日向夏(ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊)

作画：倉田三ノ路

キャラクター原案：しのとうこ

2025年12月19日（金）発売

価格2,420円（税込）

https://www.shogakukan.co.jp/books/09943221

小学館

※地域によって発売日が異なります。