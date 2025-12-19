2026年、TVアニメ第3期＆劇場版公開決定！！ 小学館『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』最新第21集、本日12月19日（金）発売！
（左）通常版カバー（右）特装版カバー
(C)日向夏／イマジカインフォス
「月刊サンデーGX」（小学館、毎月19日ごろ発売）で大人気連載中、『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』の最新第21集が本日12月19日に発売されます。通常版のほかにピルケース＆巾着袋付きアナザーカバー特装版も同日発売！ 通常版のカバーは壬氏（ジンシ）、特装版のカバーは猫猫（マオマオ）が飾ります。
特装版のピルケースは、倉田三ノ路描き下ろしイラストがあしらわれ、薬だけではなくアクセサリーなどを入れて持ち歩けます。
先日、TV アニメの第 3 期が2026年10月と27年4月の分割2クールで放送、さらにシリーズ初となる劇場版が26年12月に公開することが発表されたばかり。さらに盛り上がる『薬屋のひとりごと』にご注目ください！
『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第21集
原作：日向夏(ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊)
作画：倉田三ノ路
キャラクター原案：しのとうこ
2025年12月19日（金）発売
定価770円（税込）
https://www.shogakukan.co.jp/books/09158208
『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』第21集 ピルケース＆巾着袋付きアナザーカバー特装版
2025年12月19日（金）発売
価格2,420円（税込）
https://www.shogakukan.co.jp/books/09943221
※地域によって発売日が異なります。