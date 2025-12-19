「医療機関を守る診療記録」と題して、棚瀬法律事務所 弁護士 沖山 英毅氏によるセミナーを2026年1月26日(月 )に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】─────────

医療機関を守る診療記録

～法的にみた望ましい診療記録のあり方～

─────────────────────────────

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26043

[講 師]

棚瀬法律事務所 弁護士 沖山 英毅 氏

[日 時]

２０２６年１月２６日（月） 午後２時～５時

[受講方法]

■会場受講

ＳＳＫ セミナールーム

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

診療記録は、医事紛争が発生した場合の最重要証拠とされています。しかし、診療記録に記載のない事実の存否をめぐって、紛争が長期化することも珍しくありません。診療記録を充実させ、適正な内容に保つことは、患者のみならず医療機関をも守ることにつながります。本講演では、医事紛争を多数扱う法律家の視点から、医療機関を守る診療記録のあり方について、実例をもとに紹介いたします。



１．診療記録の目的と法律

２．裁判例にみる診療記録の問題

（１）不存在

（２）偽造・変造

（３）患者の要望による虚偽記載

（４）複数の記載内容の齟齬

（５）不十分な記載

（６）不明確な意味内容

（７）訴訟における主張との齟齬

３．ＩＣに関する記録

４．終末期医療（ＤＮＡＲ等）と診療録記載

５．診療記録開示に伴う問題

６．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。