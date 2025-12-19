撮りおろし写真を使用したグッズが多数ラインナップ！　2025バレーボール男子日本代表が再びカプくじに登場！

株式会社カプコン

株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」（以下、「カプくじ」）にて、2025バレーボール男子日本代表商品を販売いたします。

カプくじコラボ第6弾となる今回は、宮浦 健人選手・大塚 達宣選手・高橋 藍選手・石川 祐希選手の4選手が登場！ 9月に行われた壮行試合の写真と、カプくじ撮りおろし写真を使用したグッズを多数展開いたします。

試合中の名シーンなど6枚のシートがセットになった「キャラファインマットセット(S賞)」は好きなシーンに差し替えて飾ることができる特別なアイテムです。定番の「アクリルスタンド(C賞)」はカプくじ撮りおろし写真を使用したデザインが魅力的！ また、「クリアボトル(A賞)」や「フェイスタオル(B賞)」といった普段使いにもピッタリのアイテムなどを多数展開いたします。

※“ハズレなしのくじ”となっておりますので、S～E賞(全25種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。

■開催情報

・販売期間 ：2025年12月19日(金)12：00～2026年1月16日(金)13：59

・販売価格 ：1回880円(税込)

10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます！

※送料は別途必要となります。

・お届け日 ：2026年3月下旬～4月上旬頃予定

・サイトURL ：https://capcom-capkujionline.com/lp/volleyball6/

■商品ラインナップ

S賞：キャラファインマットセット (全1種)

A賞：クリアボトル (全4種)

Ｂ賞：フェイスタオル (全4種)

Ｃ賞：アクリルスタンド (全4種)

Ｄ賞：クリアカードセット (全4種)

E賞：缶バッジ (全8種)

※A～E賞は全種のうち、いずれか1つが当たります。

写真：JVA/アフロスポーツ

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

※本商品は後日カプコン直営店舗にて販売・取り扱いの可能性がございます。

また、同時期に別のプラットフォーム（海外展開含む）による販売の可能性がございます。予めご了承下さい。

■「カプくじオンライン」とは？

「カプくじオンライン」は、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレなしで」「特別な商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレなしのオンラインくじサービスです！ カプコン限定の商品やオリジナルグッズなど、様々な企画をお届けいたします！

・サイトURL : https://capcom-capkujionline.com/

(C)JVA