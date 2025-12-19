【イオンのクリスマス】準備ラクラク！和洋のクリスマスメニューでおうちパーティーを華やかに。“コスパ抜群＆手間いらず”のメニューを期間限定販売

イオン株式会社

イオンリテールは２０２５年１２月２３日（火）※１）から、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」※２）約３５０店舗にて、クリスマスに向けて家族で楽しめるメニューを期間限定で販売します。

今年のイオンのクリスマスは“コスパ”にこだわり、お手頃価格で手軽に特別なひとときを過ごせるメニューを提案します。おすすめは、直径約２５ｃｍの具材たっぷりで満足感抜群の「ピッツァ」やジューシーな「鹿児島産桜島どりのもも照り焼き」、骨を除いてお子さまでも安心して食べられる「ガブチキ」、見た目も華やかな「手まり寿司」、本格的な味わいの「パエリア」、そして食卓を彩るフレッシュな「トマトのカプレーゼサラダ」など、和洋折衷で家族みんなが楽しめる豪華メニューのラインアップです。

さらに、イオンネットスーパーならご注文いただいた商品を、ご自宅までお届けします。※２）買物の手間を省き、平日クリスマスでもラクラク準備が可能です。

イオンは、季節の行事をもっと楽しく、もっと手軽に楽しんでいただくために、和洋折衷の華やかなメニューと便利なサービスで、みなさまのクリスマスをサポートしてまいります。

【クリスマスパーティーメニューの一例】

■ ピッツァソリデラ ハッピークワトロピッツァ

クリスマス限定ピッツァは、１枚で４つの味が楽しめる約直径２５ｃｍの贅沢な具だくさん仕様です。

１.「マルゲリータ」は、モッツァレラチーズを通常の２倍トッピングし、チーズのコクとトマトの酸味が絶妙です。

２.「てりやきチキンマックスピッツァ」は、甘辛いソースとジューシーなチキンで食欲をそそります。

３.「３種のシーフードピッツァ」は、えび・いか・小柱の旨みが広がり、華やかな一枚です。

４.「具だくさんポテトベーコンピッツァ」は、コクと旨みのポテトサラダと香ばしいベーコンで具だくさんのピッツァです

価格：１枚 本体９８０円（税込１,０５８.４０円）※３

■ 鹿児島県産桜島どりのもも照り焼き

骨付きもも肉を甘辛い照り焼きダレでじっくり仕上げた一品です。肉質は柔らかく、噛むほどに旨みが広がり、ジューシーな食感が 楽しめます、香ばしい皮と照り焼きダレの深いコクが絶妙に絡み 合い、クリスマスの食卓を華やかに彩ります。

価格：１本 本体５９８円（税込６４５.８４円）※３

■ トップバリュ ガブチキ

「ガブチキ」は、鶏肉の太もも部分の中でも、柔らかく脂ののった「上もも」を使用しています。食べやすく、鶏の旨みが詰まった部位です。衣はサックサクと香ばしく、中はジューシーで、噛むほどに肉の旨みが広がります。

価格：１パック（２個入）本体３９８円（税込４２９.８４円）※３

■ ９種具材の彩り手まり寿司１８貫

まぐろやいか、サーモン、えびなど、お子さまにも人気のネタを 彩り豊かに盛り付けた一口サイズの寿司です。手まりタイプなので食べやすく、見た目も華やかでクリスマスの食卓にピッタリです。口に入れると、魚の旨みと酢飯のほどよい酸味が広がり、 上品な味わいを楽しめます。

価格：１パック 本体９８０円（税込１,０５８.４０円）※３

■ 海鮮パエリア

サフラン香る「パエリア」は、芳醇なサフランの香りと、えび・いか・ムール貝・あさりなど４種の魚介の旨みがたっぷり詰まった本格派の一品です。ふっくら炊き上げた米と魚介の旨みで、口 に入れた瞬間、豊かな風味が広がります。

価格：１パック 本体７９８円（税込８６１.８４）※３

■ 熟したトマトのカプレーゼサラダ

真っ赤に熟したトマトと、なめらかなモッツァレラチーズを組み合わせたシンプルながら贅沢な一品です。トマトの甘みと酸味、モッツァレラのなめらかなコクが絶妙に調和し、オリーブオイルの風味が全体を引き立てます。彩りも美しく、クリスマスの食卓に爽やかなアクセントを添えるサラダです。

価格：１パック 本体４９８円（税込５３７.８４円）※３

【販売概要】

販売期間：２０２５年１２月２３日（火）～１２月２５日（木）

展開店舗：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」等約３５０店舗の食品売場総菜コーナー※２

イオンネットスーパーＵＲＬ：https://shop.aeon.com/netsuper/nspr

※１：一部店舗では販売期間が異なる場合があります。

※２：一部店舗では取り扱いが無い場合があります。

※３：単品で購入の場合、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。