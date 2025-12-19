特集は模型を通じて鉄道車両のデザインを考察する「Nゲージ 色いろいろ」。第2特集「駅物語」は山陽新幹線開業の博多駅がテーマ。N ゲージ鉄道模型の専門誌、『エヌ』vol.143 発売！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、N ゲージ鉄道模型の専門誌『エヌ』vol.143Winterを2025年12月19日に発売いたしました。

■特集は「Nゲージ 色いろいろ」

鉄道車両にはさまざまな車体色があり、路線を識別するラインカラーだったり、鉄道事業者を象徴する色だったりします。本特集は「Nゲージ 色いろいろ」と題し、茶、赤、緑、オレンジ、青、ピンク、黄と色別に鉄道車両を分類。それぞれの色の意味や理由、採用する鉄道事業者の歴史などを考察してみました。模型誌だからできる、見て楽しい、読んで面白い構成をお楽しみください。

■第2特集「駅物語」は、山陽新幹線の終着、博多駅1975

第2特集「駅物語」は「博多駅1975」。1975年3月10日、山陽新幹線が博多まで開業しました。博多には岡山や大阪などからたくさんの特急・急行が設定され、本州と九州とを結ぶ寝台特急も多数運転されていました。このダイヤ改正を機に顔ぶれが大きく変わり、以来、博多は新幹線と九州各都市との結節点として現在まで機能しています。懐かしい愛称名の数々とともに当時の顔ぶれを振り返ります。

■シール＆カレンダーの二大特別付録

毎号ご好評をいただいている「通勤電車ドアステ探見」と「編成の達人」に連動したシール。今回は「103系報告幕・白地ドアステ」がテーマ。制作はSATechが担当し、クオリティの高さも好評です。また、金盛正樹カメラマンが本誌のために撮影した写真を収めた「鉄道模型カレンダー2026」が、12月刊恒例の特別付録として付いてきます。

■誌面イメージ特集は「Nゲージ 色いろいろ」。同じ色の模型を集めてみると、面白い誌面になりました。

第2特集「駅物語」は博多駅1975。編成図や時刻表も入れて、資料性のある解説記事です。

前号から始まった「Re: Shorty」。「鉄コレポケット」が発売になり、記事も本格始動です！

「方向幕・ドアステッカー」シールに加え、毎年人気の「鉄道模型カレンダー2026」付き！■もくじ

特集 Nゲージ 色いろいろ ～カラー別・鉄道車両デザイン考

第２特集 駅物語（博多駅1975）

特別付録1 特製シール「103系ドアステ＆白地ドアステ」

特別付録2 鉄道模型カレンダー2026

好評連載

模型の見かた／NEW MODEL INFORMATION／メーカー通信／背中押します！／ジオラマプロジェクト（八戸臨海鉄道）／Eキットマンの宝箱（グリーンマックス・格納庫〈倉庫〉）／通勤電車ドアステ探見／BLOG Magazine／キット製作レッスン（グリーンマックス・秩父鉄道1000系）／教えて！ Eキットマン／鉄道名車両の記録（JR四国2000系）／編成の達人（103系）／カスタマイズN（923形ドクターイエロー）／実車vs模型（JR東海315系）／名車・謎車・迷車（クモハ123形）／Re：Shorty／小型車両指南書（峠越えの保守用車）／ジオラマ用品古今東西／ナローゲージの世界へようこそ／N. SPOT探訪／“N”FRIENDS STATION

■書誌情報

誌名：エヌvol.143 2026 Winter

発売日：2025年12月19日（金）

仕様：A4変形判 / 112ページ

特別定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10132020.html

