世界のエアラインがたどった栄光と挫折 その歩みを多数の資料写真で振り返る『エアライン激動の半世紀』を発売

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、谷川一巳著『エアライン激動の半世紀』を2025年12月19日に発売いたしました。

■まさに激動の時代だったエアラインの半世紀をコンパクトに凝縮

1970年代、ジャンボジェットことボーイング747型機の就航は、航空戦国時代の幕開けでした。マイレージプログラムの普及や運賃の多様化・低廉化によって航空旅行は一般化しましたが、それは同時に過当競争を招き、巨大な航空会社が次々と姿を消しました。一方で、LCCなど新たなスタイルの航空会社が各国に誕生。そしてコロナ禍を経て、再び空へ。本書では、そんなエアラインの栄光と挫折の50年を、多彩な資料写真とともにコンパクトに振り返ります。

■空の旅の移り変わりが懐かしくも新鮮によみがえる

大空を駆け抜けた伝説のエアライン、歴史に名を刻んだ名機、ジャンボとコンコルドの衝撃、規制緩和の嵐、LCCの登場、そしてコロナ禍を経て訪れる新時代――。旅行ライター・谷川一巳氏が撮り続け、見届けた「空旅」の50年を、豊富な写真とともに収録。航空ファンはもちろん、旅好きの心にも響く一冊です。

■本書は以下のような方におすすめです- ヒコーキやエアラインが好きな方- 海外旅行や航空旅行が好きな方- エアラインや航空機があゆんだ歴史に興味がある方■紙面イメージ存在感が抜群のジャンボとコンコルドの登場で、航空に興味を持った方も多い。一時代を築いたYS-11も航空史に欠かせない1ページ。

■本書の構成

1970～1990年代 空の大衆化と国際化の時代

1990～2010年代 規制緩和と競争激化の時代

2010年代～現在まで 機器と再生、そして新時代へ

■著者プロフィール

谷川一巳（たにがわひとみ）

1958年、神奈川県横浜市生まれ。日本大学卒業。旅行会社勤務を経てフリーライターに。雑誌、書籍などで世界の公共交通や旅行に関する執筆を行う。1975年に初めて航空旅行を経験、以降世界各国をバックパッカースタイルで旅を重ね、気付くと半世紀に渡って航空に接していたことに感慨を深くした。主な著書に『ボーイングVSエアバス熾烈な開発競争』『再編！世界の航空会社』（交通新聞社）、『日本懐かし航空大全』（辰巳出版）、『最盛期の国鉄旅』『国鉄車両の旅』『私鉄車両の旅』(イカロス出版)など多数。

■書誌情報

書名：エアライン激動の半世紀

著者：谷川一巳

発売日：2025年12月19日（金）

仕様：A5判／184 ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1681-4

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10146356.html

