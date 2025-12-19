世界のエアラインがたどった栄光と挫折 その歩みを多数の資料写真で振り返る『エアライン激動の半世紀』を発売

写真拡大 (全3枚)

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、谷川一巳著『エアライン激動の半世紀』を2025年12月19日に発売いたしました。




■まさに激動の時代だったエアラインの半世紀をコンパクトに凝縮

1970年代、ジャンボジェットことボーイング747型機の就航は、航空戦国時代の幕開けでした。マイレージプログラムの普及や運賃の多様化・低廉化によって航空旅行は一般化しましたが、それは同時に過当競争を招き、巨大な航空会社が次々と姿を消しました。一方で、LCCなど新たなスタイルの航空会社が各国に誕生。そしてコロナ禍を経て、再び空へ。本書では、そんなエアラインの栄光と挫折の50年を、多彩な資料写真とともにコンパクトに振り返ります。



■空の旅の移り変わりが懐かしくも新鮮によみがえる

大空を駆け抜けた伝説のエアライン、歴史に名を刻んだ名機、ジャンボとコンコルドの衝撃、規制緩和の嵐、LCCの登場、そしてコロナ禍を経て訪れる新時代――。旅行ライター・谷川一巳氏が撮り続け、見届けた「空旅」の50年を、豊富な写真とともに収録。航空ファンはもちろん、旅好きの心にも響く一冊です。



■本書は以下のような方におすすめです
- ヒコーキやエアラインが好きな方
- 海外旅行や航空旅行が好きな方
- エアラインや航空機があゆんだ歴史に興味がある方

■紙面イメージ

存在感が抜群のジャンボとコンコルドの登場で、航空に興味を持った方も多い。


一時代を築いたYS-11も航空史に欠かせない1ページ。


■本書の構成


1970～1990年代　空の大衆化と国際化の時代


1990～2010年代　規制緩和と競争激化の時代


2010年代～現在まで　機器と再生、そして新時代へ



■著者プロフィール


谷川一巳（たにがわひとみ）


1958年、神奈川県横浜市生まれ。日本大学卒業。旅行会社勤務を経てフリーライターに。雑誌、書籍などで世界の公共交通や旅行に関する執筆を行う。1975年に初めて航空旅行を経験、以降世界各国をバックパッカースタイルで旅を重ね、気付くと半世紀に渡って航空に接していたことに感慨を深くした。主な著書に『ボーイングVSエアバス熾烈な開発競争』『再編！世界の航空会社』（交通新聞社）、『日本懐かし航空大全』（辰巳出版）、『最盛期の国鉄旅』『国鉄車両の旅』『私鉄車両の旅』(イカロス出版)など多数。



■書誌情報


書名：エアライン激動の半世紀


著者：谷川一巳


発売日：2025年12月19日（金）


仕様：A5判／184 ページ


定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）


ISBN：978-4-8022-1681-4


◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10146356.html


【イカロス出版株式会社】


『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。


さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。



【インプレスグループ】　https://www.impressholdings.com/


株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。




【本件に関するお問合せ先】


イカロス出版株式会社　担当：佐藤


contact@ikaros.jp