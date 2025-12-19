地下遺跡の闇が暴くのは、宝か怪物か、それとも世界の「ゆがみ」か！ 『異界転生譚 ゴースト・アンド・リリィ３』発行 いずみノベルズ12月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、いずみノベルズの新刊『異界転生譚 ゴースト・アンド・リリィ３』（著者：長串 望、イラスト：KYO=H）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

いずみノベルズは、「小説家になろう」などのWeb小説投稿サイトに掲載された小説作品から厳選した作品を商業書籍として刊行し、より広い読者に新しい才能・作品に触れる機会を提供することを目指します。

（「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。）

『異界転生譚 ゴースト・アンド・リリィ３』

https://izuminovels.jp/isbn-9784295604426(https://izuminovels.jp/isbn-9784295604426)

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604426(https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604426)

著者：長串 望

イラスト：KYO=H

小売希望価格：電子書籍版 1,300円（税別）／印刷書籍版 2,200円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：四六版／カラー／本文234ページ

ISBN：978-4-295-60442-6

企画編集：合同会社技術の泉出版

発行：インプレスNextPublishing

発売：株式会社インプレス

発売日：2025年12月19日

＜＜あらすじ＞＞

社畜として限界まで擦り切れたＯＬ・ウルウが目を覚ましたのは、どこか作り物めいた温度を孕んだ異世界だった。現地の少女リリオは、そんな彼女の手を強引に引き寄せ、冒険とロマンに満ちた世界へと駆け出していく。さらに、リリオを支える戦うメイド・トルンペートも巻き込み、三人はどう見ても噛み合わない凸凹トリオ。けれど旅の中で、すれ違いながらも寄り添い、互いの弱さと強さを少しずつ差し出し合っていく。

そんな新米パーティ《三輪百合（トリ・リリオイ）》のもとに舞い込んだのは、古代遺跡として語り継がれる地下水道の調査依頼。四腕四脚を持つ歴戦の冒険屋ガルディストとともに潜った都市の闇は、ただの探索では終わらない。底知れぬ水音、壁に刻まれた太古の残響、そして闇の底で"何か"が息づいている気配。ロマンか、財宝か、それとも恐るべき怪物か──。

そしてウルウは「月」に問いかける。この世界の異様な優しさと都合のよさ、その裏に潜む歪みの理由。なぜ自分はここに呼ばれたのか。この旅の終わりに待つ真実を、彼女はまだ知らないが、それでも前へ進む。三人で歩く冒険が、彼女の世界を形作り始めているのだから。

＜＜著者から一言＞＞

まずワンカップ酒を空けます。容器を洗浄し消毒します。空いた容器ひとつに対して卵一個、グラニュー糖大匙山盛り一杯、牛乳八十ミリリットルくらいの割合で混ぜ合わせます。あればバニラエッセンスを容器ひとつに対して一滴か二滴。グラニュー糖（分量外）と水少量を鍋で火にかけ、へら等で混ぜず鍋を揺らしながら煮溶かし、好みの色、かたさでカラメルソースを仕上げ、容器の底に。カラメルが冷えたら卵液を注ぎ、いい感じに蒸します。そのまま酔った勢いでできたのがゴスリリです。

＜＜著者紹介＞＞

長串 望

2017年、『小説家になろう』にてオリジナルファンタジー小説『異界転生譚ゴースト・アンド・リリィ』の連載を開始。2024年、第12回ネット小説大賞で同作が小説部門で受賞し、デビュー。2018年にはスピンオフ作品『異界転生譚シールド・アンド・マジック』の連載も開始。『ワンカップクリスマスケーキ』、『エルフ≒ホヤ論』など本人も想像していないところで評価される節があり、自分が何者なのかよくわかっていない。

＜＜イラストレーター紹介＞＞

KYO=H

漫画家、イラストレーター。「KYO=H」又は「まっつん！」名義でキャラクターデザイン、挿絵、TCG、ドラマCD等で活動しています。

＜＜目次＞＞

第一話 亡霊と《三輪百合》

第二話 白百合と氷菓

第三話 鉄砲百合と土蜘蛛野伏

第四話 亡霊と冒険前夜

第五話 白百合と地下水道

第六話 鉄砲百合と地下水道

第七話 亡霊と水底より迫るもの

第八話 白百合とバナナワニ

第九話 鉄砲百合と金城鉄壁

第十話 亡霊と反省会

第十一話 白百合と焼きバナナワニ

第十二話 鉄砲百合と共犯者

最終話 地下水道

書籍版特典ショートストーリー

鉄砲百合と夏の実り

＜＜掲載イラストより＞＞

＜＜いずみノベルズについて＞＞

『いずみノベルズ』は、NextPublishingを利用したスピーディな刊行と電子・印刷書籍の同時制作、プリントオンデマンドによる返品・絶版・断裁のないサスティナブルな出版モデルを特徴とする、Web小説の商業化ライト文芸レーベルです。

公式サイト： https://izuminovels.jp/(https://izuminovels.jp/)

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、

Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/(https://www.impress.co.jp/)

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「ImpressWatchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/(https://www.impressholdings.com/)

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【NextPublishing】

NextPublishingは、インプレスR&Dが開発した電子出版プラットフォーム（またはメソッド）の名称です。電子書籍と印刷書籍の同時制作、プリント・オンデマンド（POD）による品切れ解消などの伝統的出版の課題を解決しています。これにより、伝統的出版では経済的に困難な多品種少部数の出版を可能にし、優秀な個人や組織が持つ多様な知の流通を目指しています。

