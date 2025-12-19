¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡ÖÎò»ËÁí¹ç¡×¡Ö¸ø¶¦¡×¤Ç¡È¼Î¤ÆÌä¡É¤òºî¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ºÇÃ»1½µ´Ö¤ÇºÇÂç25ÅÀ¿ô¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡ÖÄ¾Á°ÂÐºö¡×»²¹Í½ñ
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤ÇÎò»ËÁí¹ç¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÃø¡§Ê¿¾¾·ò¡Ë¡¢¡Ø¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤Ç¸ø¶¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ÊÃø¡§Ê¿ÈøÂ§ÃË¡Ë¤ò2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤ò¤³¤Î1ºý¤Çµß¤¤¾å¤²¤ë¡ª
2026Ç¯1·î¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡£2025Ç¯ÅÙ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤è¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ»ËÃµµæ¡×¡ÖÀ¤³¦»ËÃµµæ¡×ÁªÂò¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤Ç¡ÖÎò»ËÁí¹ç¡×¤Î¼õ¸³¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡×¡ÖÎÑÍý¡×ÁªÂò¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ø¶¦¡×¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢100ÅÀËþÅÀÃæ25ÅÀ¤òÀê¤á¤ëÂç¤¤ÊÇÛÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤Ï³Ø½¬¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÁªÂò²ÊÌÜ¡ÊÆüËÜ»ËÃµµæ¡¢À¤³¦»ËÃµµæ¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¢ÎÑÍý¡Ë¤ÎÃÎ¼±¤Î¤ß¤Ç¤Ï²òÅú¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬Â¿¿ô½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ»Ë¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Îò»ËÁí¹ç¡ÊÀ¤³¦»ËÊ¬Ìî¡Ë¤Î³Ø½¬¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÀ¯·Ð¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸ø¶¦¡ÊÎÑÍýÊ¬Ìî¡Ë¤Î³Ø½¬¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯ËÜ¥·¥êー¥º¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¡ß1¥Õ¥ìー¥àÀß·×¡¢¡Ö7Æü´Ö´°À®¡×¤À¤«¤é¡¢12·î¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¤â¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¡ª
½ÐÂêÈÏ°Ï¤ò7Æü´Ö¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì16～20¥Úー¥¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£³Ø½¬¼Ô¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤ÎÀÖ¥·ー¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÊ¸¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤ä¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÌäÂê¤¬¡¢µ²±¤ÎÄêÃå¤ò½õ¤±¤Þ¤¹¡£
½ÐÂêÈÏ°Ï¤Î¹¤¤¼Ò²ñ²ÊÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÎò»ËÁí¹ç¡×¡Ö¸ø¶¦¡×¤À¤±¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢100¥Úー¥¸Í¾¤ê¤ÈÉéÃ´¤Ê¤¯ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Î³Ø½¬¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËÜ½ñ¤Ç¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
7Æü´Ö¤Ç¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÂÐºö¡ª ³ÆÆü¤Î³Ø½¬¥Æー¥Þ
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢½ÐÂêÈÏ°Ï¤Î¹¤¤¼Ò²ñ²ÊÊ¬Ìî¤«¤é¡¢¡ÖÎò»ËÁí¹ç¡×¤È¡Ö¸ø¶¦¡×¤ÎÍ×ÅÀ¤ò7Æü´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¡¢Ä¾Á°´ü¤Î³Ø½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ø¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤ÇÎò»ËÁí¹ç¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ä
1ÆüÌÜ¡¡»ÔÌ±³×Ì¿～¥¦¥£ー¥óÂÎÀ©
2ÆüÌÜ¡¡19À¤µª¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¢¥¸¥¢
3ÆüÌÜ¡¡Äë¹ñ¼çµÁ¤ÎÅ¸³«¤È¥¢¥¸¥¢
4ÆüÌÜ¡¡Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÈÂç½°¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®
5ÆüÌÜ¡¡Àï´Ö´ü
6ÆüÌÜ¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÈÆüËÜ
7ÆüÌÜ¡¡20À¤µª¸åÈ¾°Ê¹ß¤ÎÀ¤³¦
¡ã¡Ø¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤Ç¸ø¶¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡ä
1ÆüÌÜ¡¡¸ø¶¦¤ÎÈâ
2ÆüÌÜ¡¡À¯¼£¡Ê1¡Ë
3ÆüÌÜ¡¡À¯¼£¡Ê2¡Ë
4ÆüÌÜ¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÈÆüËÜ
5ÆüÌÜ¡¡·ÐºÑ¡Ê1¡Ë
6ÆüÌÜ¡¡·ÐºÑ¡Ê2¡Ë
7ÆüÌÜ¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ
¢£½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤ÇÎò»ËÁí¹ç¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù
Ãø¼Ô¡§Ê¿¾¾·ò
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊËÜÂÎ1,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Úー¥¸¿ô¡§144¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607704-2
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000178/)
¡Ø¤¿¤Ã¤¿7Æü´Ö¤Ç¸ø¶¦¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù
Ãø¼Ô¡§Ê¿ÈøÂ§ÃË
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊËÜÂÎ1,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Úー¥¸¿ô¡§128¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607705-9
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë ½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000179/)
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¡ÔÎò»ËÁí¹ç¡Õ
Ê¿¾¾·ò¡Ê¤Ò¤é¤Þ¤Ä ¤±¤ó¡Ë
²Ï¹ç½ÎÀ¤³¦»Ë²Ê¹Ö»Õ¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ý¥¨¥ËÀïÁè¤Î¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¤Î¥¢¥ë¥×¥¹±Û¤¨¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Âç³Ø¤Ç¥íー¥Þ»Ë¤ò³Ø¤Ö¡£
Í½È÷¹»¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ëËµ¤é¡¢Âç³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¤·¡ÖÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö°ÕÌ£¡×¤ä¡Ö°Åµ·¿¼ø¶È¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡£¡Ö¼õ¸³¤Ï³Ú¤·¤¯¾è¤êÀÚ¤ë¡×¤¬¥â¥Ã¥Èー¤Ç¼ø¶ÈÃæ¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¼ø¶ÈÆâÍÆ¤Ï¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿¼¤¤ÏÃ¤âÂ¿¤¯¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯°Ê³°¤ÎÀ¤³¦»Ë¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø²þÄûÈÇ¡¡Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¡¡À¤³¦»ËBÍ½ÁÛÌäÂê½¸¡Ù¡¢´Æ½¤¤Ë¡ØÌÀÆüÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë ²¦²È¤ÎÏÃ¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¤¹¤Ù¤ÆKADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ô¸ø¶¦¡Õ
Ê¿ÈøÂ§ÃË¡Ê¤Ò¤é¤ª ¤Î¤ê¤ª¡Ë
²Ï¹ç½Î¹Ö»Õ¡¢»þ»ö¥ïー¥¯¥¹ÂåÉ½¡£
¡Ö¼ø¶È¤Ï³Ú¤·¤¯ÌÌÇò¤¯¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Æñ²ò¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Î»ö¾Ý¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³ú¤ßºÕ¤¡¢¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¡£¼õ¸³À¸¤È¤Î·Ú²÷¤Ê²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¤¥±¤ª¤¸¡Ö¤Î¤ê¤ª¡×ÀèÀ¸¡£
¸½ºß¡¢20Ç¯°Ê¾å¶Ð¤á¤ë²Ï¹ç½Î¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Í½È÷¹»¤ä¹âÅù³Ø¹»¤ÇÉý¹¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¹Ö»Õ¡£¸øÌ±²ÊÌÜ¡¢ÆÃ¤ËÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¤äÎÑÍý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢²Ï¹ç½Î¡¦Á´ÅýÌÏ»î¤ÎºîÀ®¤ä¥Þ¥Ê¥Ó¥¹±ÇÁü¼ø¶È¤Ë·È¤ï¤ë¡£ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ëÀöÂ³Ø±à¤Ë¶ÐÌ³¡£