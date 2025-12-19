¥·¥ë¥ÕÌ¡²è¾Þ½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¦·§¿É¡Ê¤¯¤Þ¤«¤é¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤è¡ÙÈ¯Çä¡ª¡¡ËÜºîPV¸ø³«¡õÂè2²óÌ¡²è¾Þ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ë¥ÕÁÏºî¥«¥Ã¥×¥ëÌ¡²èÂç¾Þ¡×½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·§¿É¤Î½éÃ±¹ÔËÜ¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤è¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊC¡ËKumakara 2025
ËÜºî¤¬¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¡¢½é¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤È¤Ê¤ë·§¿É¤Ï¡¢2024Ç¯¤ËÉ½Âêºî¤Î¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤è¡×¤ÇWEB¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ø¥·¥ë¥Õ¡Ù¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡Ö¥·¥ë¥ÕÁÏºî¥«¥Ã¥×¥ëÌ¡²èÂç¾Þ¡×½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
¼õ¾Þºî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥ß¥Æ¥£¥¢¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¿Í»ï¤òÏ¢ºîÃ»ÊÔ¤È¤·¤ÆÂçÉý²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤Î¤¦¤¨Ã±¹ÔËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¤äÉÁ¤²¼¤í¤·Ì¡²è¤Î¤Û¤«¡¢²»³Ú¤¬¥Æー¥Þ¤ÎËÜºî¤é¤·¤¯·§¿É¼«¿È¤¬³ÆÃ»ÊÔ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¡×¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆºîÉÊPV¤ò¸ø³«
Ã±¹ÔËÜ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Î¾ÞÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ëºîÉÊPV¤òÀ©ºî¡£PV¤ÏYouTube¤Î¡ÖKADOKAWA ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡¢¥·¥ë¥ÕÊÔ½¸Éô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖChuune¡Ê¥Á¥åー¥ó¡Ë@¾¯½÷Ì¡²è¡×¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¼ÀÁö´¶¤¢¤ë²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÆó¿Í¤ÎºÃÀÞ¤ÈÀ®Ä¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=9z50_5u7pFY ]
¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤è¡ÙºîÉÊ¾ÜºÙ
½ñÌ¾¡§Ì¾¤â¤Ê¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤è
Ãø¼Ô¡§·§¿É
Äê²Á¡§858±ß¡ÊËÜÂÎ780±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
È½·¿¡§B6È½
¥Úー¥¸¿ô¡§212¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-916839-6
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322508000527/)
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿Í¤È´Ø¤ï¤é¤º¹â¹»À¸³è¤òÁ÷¤ë¸¹Çµ¡Ê¤Ä¤ë¤Î¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü²õ¤µ¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î¥®¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÆÈ¤ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Þ¤¿½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥®¥¿ー¤â¼¤á¤è¤¦¤«¨¡¨¡¡£
¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Î¸»µÈ¡Ê¤²¤ó¤¤Á¡Ë¤Ï¤ª¤µ¤¬¤ê¤Î¥®¥¿ー¤òÅÏ¤·¡¢¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¹Çµ¤Ë°ì¸À¡Ö¤ä¤á¤ó¤Ê¤è¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
Ã¯¤«¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»ö¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ò¿®¤¸¤Æ½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Ë²êÀ¸¤¨¤ë´¶¾ð¤Ï¨¡¨¡¡£
¡ÚÆÃÊÌÆÉÀÚ¡ÛÌ¾¤â¤Ê¤¤²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤è¡Ú¥·¥ë¥ÕÁÏºî¥«¥Ã¥×¥ëÌ¡²èÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þºî¡ª¡Û
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
·§¿É¡Ê¤¯¤Þ¤«¤é¡Ë
¥·¥ë¥ÕÁÏºî¥«¥Ã¥×¥ëÌ¡²èÂç¾Þ¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ËÜºî¤Ç¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åー¡£¤¦¤µ¤®¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/kuma_kara_?lang=ja
Âè2²ó¥·¥ë¥ÕÁÏºî¥«¥Ã¥×¥ëÌ¡²èÂç¾Þ³«ºÅ·èÄê
¤³¤ÎÅÙ¡¢·§¿É¤¬½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥·¥ë¥ÕÁÏºî¥«¥Ã¥×¥ëÌ¡²èÂç¾Þ¤ÎÂè2²ó³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª¡¡ºîÉÊÊç½¸³«»Ï¤Ï2026Ç¯2·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÌ¡²è¾ÞÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥·¥ë¥ÕÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÏºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
