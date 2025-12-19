湘南美容クリニック皮膚科全体統括 西川 礼華医師、国際医学会「AMSC Asia 2025」において研究成果を発表

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う「湘南美容クリニック」の皮膚科全体統括を務める西川 礼華（にしかわ あやか）医師が、2025年12月14日（日）から3日間にわたり香港で開催された国際医学会「AMSC Asia 2025」において、学会の学術プログラム構成に関わるScientific Directorを務めるとともに、研究成果を発表しました。

AMSC（Aesthetic Medicine and Surgery Conference）は、美容医療・皮膚科・形成外科分野において第一線で活躍する専門医をはじめ、業界を代表する医療従事者が30カ国以上から集い、最先端の知見と技術を共有する権威ある国際医学会です。「AMSC Asia 2025」において西川医師は、Scientific Directorの一人として参画するとともに、色素性病変の治療における最新のレーザー技術をテーマに、臨床データに基づく研究成果を発表しました。532ナノメートル（nm）の波長を用いたレーザーによる色素性病変治療に着目し、照射エネルギーを自動制御するレーザー技術が、出力の均一化や照射精度の向上を通じて、安定した治療効果と肌への負担軽減に寄与する点を報告しました。これにより、術者間のばらつきを抑え、再現性の高い治療提供が可能となることが臨床上の利点として示唆されました。本研究は、レーザー技術の進化が治療の安全性・効率性の向上と、より安心感のある医療体験につながることを示し、科学的根拠に基づく実践的な発表として、各国の医師や研究者から高い関心を集めました。

近年、美容医療の分野では技術革新が進み、臨床現場にとどまらず、専門知識の発信や国際連携の重要性が高まっています。多様化するニーズに応えるには、最先端技術の導入とともに、グローバルな視野と柔軟な発想が不可欠です。SBCメディカルグループは今後も、国際学会や海外研究機関との交流を通じて先進的な取り組みを世界に発信し、美容医療の持続的な発展に寄与してまいります。

「AMSC Asia 2025」開催概要

開催地：Hong Kong Convention & Exhibition Center（HKCEC）

開催日程：2025年12月14日（日）～2025年12月16日（火）

公式サイト：https://amsc.com.hk/

発表演題

Automated 532 nm Laser Technology for the Management of Pigment Lesions

西川 礼華医師について

横浜市立大学医学部医学科卒業後、2015年に湘南美容クリニックへ美容皮膚科医として入職。2018年より皮膚科全体統括に就任。現在は、SBCメディカルグループ全体において、美容皮膚科分野の治療開発や、医師・看護師への技術教育、安全管理などを幅広く担っている。臨床症例の解析を通じて、エビデンスに基づく医療の推進にも注力しており、国内外での学会発表や論文執筆など、学術活動にも積極的に取り組む。これらの実績が評価され、2023年にはSBC東京医療大学の客員教授に就任。

西川医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/nishikawa-a/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の幸福度向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

SBCメディカルグループホールディングス：https://sbc-holdings.com/jp

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com/

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

