【ニトリ デコホーム】2026年を華やかに迎える、デコホーム限定商品「食卓を彩る迎春アイテム」特集ページを公開しました。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年12月上旬より、華やかな器で新春を彩るアイテムを揃えた、デコホームの「食卓を彩る迎春アイテム特集」をニトリネットにて公開いたしました。

【特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/newyeartableware/(https://www.nitori-net.jp/ec/brands/decohome/feature/newyeartableware/)

2026年の春を華やかに迎えるために、デコホームでは新春の食卓を彩る商品を取り揃えました。このたびオープンした特集ページには、食卓のアクセントとなる花型のお皿や、お正月にぴったりなワンポイントのイラストが入ったお皿、陶器でできたかわいい馬の鈴など、デコホーム限定の商品が多数掲載されています。

デコホームの迎春アイテムで、新年の華やかな食卓をお楽しみください。

■関連商品 ※価格は全て税込み表記

花型のお皿

花型取皿(DI512) ：599円 花型小鉢(DI512)：499円

花型浅鉢(DI512) ：699円

【カラー】ピンク・ホワイト

花型取皿(DI512)

花型小鉢(DI512)

花型浅鉢(DI512)

菊型のお皿 ・ 角皿

菊型小皿 梅(ウメ DI512) ：399円 菊型小鉢 ちどり(チドリ DI512)：399円

角小付 だるま(ダルマ DI512) ：399円 角小皿 富士山(フジサン DI512)：399円

菊型小皿(DI512)

菊型小鉢(DI512)

角小付(DI512)

角小皿(DI512)

その他

半月盆(ブラック cDI15) ：799円 宝寿午 福鈴(トクショウ DI512) ：299円

箸置き 桜(BL) ：199円 箸置き 桜(PK) ：199円

半月盆(cDI15)

宝寿午 福鈴

箸置き 桜(BL)

箸置き 桜(PK)

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html