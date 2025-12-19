ＦＰＴはD&I AWARD2025にて、2年連続最高評価「ベストワークプレイス」に認定

FPTジャパンホールディングス株式会社

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 ＦＰＴ）およびグループ会社*1は、株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表者：星 賢人）が主催する、ダイバーシティ&インクルージョン（以下 D＆I）に取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワードD&I AWARD 2025において、昨年に続き最高評価である「ベストワークプレイス」に認定されました。2年連続での認定は、多様なバックグラウンドを持つ社員が安心して活躍できる環境づくりへの取り組みが継続的に評価されたものです。

*1：グループ会社：ＦＰＴソフトウェアジャパン株式会社、ＦＰＴコンサルティングジャパン株式会社、ＦＰＴニアショアジャパン株式会社、ＦＰＴテクノジャパン株式会社、株式会社エヌ・エイ・シー、ＦＰＴスマートクラウドジャパン株式会社

「ベストワークプレイス」2年連続認定の背景

ＦＰＴおよびグループ会社は、「Diversity is the Engine of Innovation（多様性はイノベーションの原動力）」をモットーに、働く一人ひとりが安心して能力を最大限に生かせる職場環境を整備し、ともに会社の成長と社会の変革へ貢献することを目指しています。本年は、従業員コミュニティの開始、障がいのある社員の活躍機会の拡充、多様性を活かす組織文化づくりをさらに推進し、全ての従業員が働きやすい環境となることを目指し、活動してまいりました。同アワードでは、D&Iの取り組みを独自の評価指数「ダイバーシティスコア」が用いられており、ＦＰＴは昨年に続き高いスコアを記録し、最高評価「ベストワークプレイス」に認定されました。

今後の展開

ＦＰＴは、D&Iを一過性の取り組みとしてではなく、企業文化として根付かせることを目指しています。今後も、社内啓発・教育、インクルーシブな社内プロセスの整備、ボトムアップの施策などを通して、従業員一人ひとりが自分らしく働き、活躍できる環境構築を推進してまいります。多様性を原動力に、よりよい意思決定とイノベーションを創出することを目指し、引き続きダイバーシティ推進に取り組んでまいります。

関係者のコメント

ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 兼 ＦＰＴソフトウェア シニアエグゼクティブバイスプレジデント ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴグループ]

当社は「多様性はイノベーションの原動力」という信念のもと、誰もが力を発揮できる環境づくりに取り組んできました。今回のD&Iアワード認定は、その取り組みが社会に評価された証です。今後も、多様な視点を尊重し、革新を生み出す企業文化をさらに強化してまいります。

コーポレートサステナビリティ推進（CSP）部 DEIB推進担当 谷口 有希（Taniguchi Yuki）[ＦＰＴグループ]

ＦＰＴはこのたびの「ベストワークプレイス」認定を受け、２年連続での認定となりました。 すべての従業員が安心して、いきいきと働ける職場を目指し、この一年は特に従業員間交流や公平な情報共有に注力してまいりました。私たちはこれからも当社のバリューである「尊重、革新、団結」を、よりよい職場の実現、そしてよりよい社会の創造に向けて、体現し続けます。

関連リンク

「29人に1人が外国人※１」時代、30国籍の社員が協働するＦＰＴジャパン eNPS＋12％が示すインクルーシブ経営の確かな証：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000017750.html

ＦＰＴジャパンのダイバーシティに関する方針：

https://fptsoftware.jp/about-us/sustainability/a-rewarding-workplace?page=diversity

ＦＰＴジャパン、D&I AWARD 2024で最高評価「ベストワークプレイス」に認定：

https://fptsoftware.jp/newsroom/news-and-press-release/press-release/20241223

本リリースに関する報道・お客様からのお問い合わせ

ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

ジャパンマーケティング＆パブリックリレーション本部

https://fptsoftware.jp/contact