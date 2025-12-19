コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」の動画広告を放映開始

シャープ株式会社

シャープは、本年12月29日（月）より、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」の動画広告の放映を開始します。

当社は、“シャープならでは”の価値を提供していく企業姿勢を表明したコーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を本年9月10日に制定し、この浸透に向け、これまで交通機関やラジオでの広告宣伝、イベントでの露出など、さまざまな施策を実施してまいりました。今般、このメッセージを動画広告として新たに発信します。

本動画は、年末年始を中心に、テレビコマーシャルやウェブ動画広告に加え、主要都市の屋外ビジョン（※1）や交通広告、さらには数多くの参拝客が訪れる寺社の初詣ビジョン（※2）でも展開します。テレビコマーシャルにおいては、アクセシビリティの観点から、字幕表示に対応しました（※3）。また、本日12月19日より、当社ウェブサイトの広告ライブラリー（https://jp.sharp/cm/）でもご覧いただけます。

当社は、本スローガンのもと、独創的なモノやサービスを生み出し、“新たな文化”を創造する企業を目指してまいります。

※1 主に市街地の施設の外に設置される大型ディスプレイで、動画や静止画による情報などの表示に利用されます。

※2 初詣期間に合わせて、寺社の境内などに設置されるディスプレイで、動画や静止画による情報などの表示に利用されます。

※3 テレビで字幕表示機能を設定することでご覧いただけます。

※ ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

【ニュースリリース全文】

https://corporate.jp.sharp/news/251219-a.html

【画像ダウンロードサービス】

https://corporate.jp.sharp/press/p251219-a.html