「AIユイゴン Well‑B」にひとこと日記機能ほか新機能リリース

税理士法人レガシィ

レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ／株式会社レガシィ／行政書士法人レガシィ等、代表：天野大輔、所在地：東京都中央区八重洲）は、 「AIユイゴンWell‑B（読み：ウェルビー）」において、新機能「ひとこと日記機能」、配偶者控除に対応した「税金影響シミュレーション」の実装、およびUI改善を実施したことをお知らせいたします。

新機能概要

- ひとこと日記機能日々の気持ちや出来事、家族への想いを自由に記録できる機能です。遺言作成の土台となる“自身の考え方の整理”につながり、将来文章化するときの参考にもなります。「いきなり遺言を書くのではなく、手前のステップから始めたい」という声に応える位置づけです。記録した日記は蓄積され、今後AIにより遺言書草案の付言（※）づくりをサポートできるようになる予定です。※付言事項（付言）とは、遺言書において法律で定められた形式に沿って書くものとは異なり、家族への感謝や遺産分割の理由、葬儀やお墓についての希望など自由に記載ができるメッセージ部分のことです。- 税金影響シミュレーションの計算ロジックに配偶者の税額の軽減（配偶者控除）を追加遺産総額や家族構成を入力することで、配偶者控除を考慮した概算シミュレーションが可能になりました。※本シミュレーションは試算であり、実際の遺産分割や税額を保証するものではありません。- UI（ユーザーインターフェース）の改善画面構成や導線を見直し、操作のしやすさや視認性を高めました。利用開始直後でも迷わず入力を進められるよう、ボタン配置を調整しています。

今後の展望

ユーザーから寄せられた意見を踏まえ、今後も利便性向上に向けて機能追加を検討し、本サービスを継続的にアップデートします。

アプリ概要

AIユイゴン Well‑B

AIとの対話を通じて、自然な形で遺言草案を作成できるデジタル遺言アプリ。

主な機能

・AIチャットでらくらく作成

レガシィ独自のナレッジを搭載。質問に答えるだけで、一般的な遺言書形式に沿いながら遺言草案を生成。

・音声入力対応

キーボードが苦手でも安心。話すだけでテキスト化。

・会話履歴の暗号化保存、個人情報保護対応など、安心・安全の設計

ダウンロードはこちら

- App Store：https://apps.apple.com/app/id6743147465- Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.digital.will

※ダウンロード済みの方は、アップデートをお願いいたします。

※ 本アプリはあくまでAI活用により遺言書草案作成を補助するツールです。法的効力を持たせるには、公正証書遺言など正式手続も必要であり、内容の妥当性を含む最終確認としては、専門家にご相談ください。

レガシィについて

当社は「人々の財産を世代を超えて守り、生活と心を豊かにする」というミッションのもと、相続・終活分野でのサービス開発と社会課題の解決に取り組んでいます。

また、シニア層が年齢に関係なくテクノロジーの恩恵を享受できる社会を目指し、シニア向けデジタル支援サービス「ワクデジ」も展開中です。

「ワクワクするデジタル体験をすべての世代へ」をコンセプトに、デジタル遺言はもちろん、スマホの使い方からアプリ活用全体までやさしく伴走し、デジタルを通して地域やご家族とつながるきっかけを提供しています。

ワクデジについての詳細はこちら :https://legacy.ne.jp/service/digital-support/

グループ概要

- レガシィマネジメントグループ

（税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等）

- 所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

- 代表者：天野 大輔

- 税理士登録：東京税理士会・京橋支部所属 税理士法人番号 第378号

- 事業内容 ：相続税申告及び税務調査対応、事業承継（M&A）・相続不動産コンサルティング他

- URL ：https://legacy.ne.jp/

- 「AIユイゴン Well-B」についての詳細はこちら(https://legacy.ne.jp/forCustomer/ai-yuigon-well-b/)

-「Well-B」リリースについてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000009990.html)

-「Well-B」に遺産分割シミュレーション機能追加についてのプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000009990.html)