＜「メルカリ」トレンド通信＞2025年「メルカリ」トレンドを発表“メルカリトレンドワード2025”は「ラブブ」

株式会社メルカリより、「メルカリ」の購買データをもとに「2025年のトレンド」について分析した「メルカリ」トレンド通信をお届けします。



※本調査は、現時点で取引が禁止されている商品を除外して集計しております。

【TOPIX】

●１年間で1年間で最も検索された“メルカリトレンドワード2025”は「ラブブ」

●物価高対策として「訳あり」や、「平成女児」ブームを背景に「ボンボンドロップシール」などが検索キーワードランキングTOP10にランクイン

●取引数急上昇アイテムは、1位「名探偵コナンカードゲーム」、2位「ホロライブ カードダス」と、「トレーディングカード」がTOP2に

●出品トレンドワードマップ上位10ワードのうち「韓国アイドル」関連ワードが6つランクイン

メルカリトレンドワード2025

～1年間で最も検索されたキーワードは「ラブブ」～

2025年の「メルカリ」で最も検索数の多いキーワードは、「ポケモン」を抑えて「ラブブ」が1位になりました。香港出身のアーティスト、Kasing Lung（カシン・ロン）氏が2019年に生み出した「ラブブ」は、2024年にインフルエンサーの発信を機に人気が急上昇。2025年の新語・流行語大賞にもノミネートされるなど、その人気は日本にも波及し、「メルカリ」でも数多く検索されるキーワードになりました。

また、「ラブブ」のほかに「ポケモン」「鬼滅の刃」「ちいかわ」「ONE PIECE」と、キャラクターや漫画に関連したキーワードがTOP10中5つを占め、多くの方が趣味の領域で「メルカリ」を利用している様子が伺える結果となりました。

※対象期間：2025年1月1日より2025年11月15日

ピックアップキーワード～物価対策や「平成女児」関連キーワードがランクイン～

◼︎5位「訳あり」

固有名詞以外のキーワードとして、唯一「訳あり」が5位にランクインしました。「メルカリShops」では、「りんご」「みかん」「きゅうり」など、主に農家直送の野菜や果物が数多く取引されています。昨今の物価高騰への対策として、生活のなかの欲しいモノを安価に手にいれる賢いお買い物方法として「メルカリ」を利用している様子がうかがえます。

◼︎10位「ボンボンドロップシール」

10位には、「ボンボンドロップシール」がランクインしました。立体感と透明感が特徴のこのシールは、SNS公式アカウントの総フォロワー数は21万人を超えています。2025年の新語・流行語にノミネートされた「平成女児」ブームを背景として、非常に人気の商品になっています。

2025年 取引数急上昇アイテム

2024年と比べて、2025年に「メルカリ」の取引数が急上昇したアイテムは、1位・2位を「トレーディングカード」が占める結果となりました。「名探偵コナン」や人気VTuberを擁する「ホロライブ」などの人気が、その取引の活況からうかがえます。

また、3位に「コサージュ」、8位に「ヘッドドレス」など、ウェディングの場面で活用するアイテムがランクインしました。結婚式や披露宴を行わず、婚姻届の提出のみ、または家族でのささやかな食事会やフォトウェディングなど、最低限のセレモニーで済ませる結婚のスタイル「ナシ婚」が定着しつつあると言われますが、「メルカリ」を活用して、これらのアイテムを低予算で調達・レンタル感覚で使用し、費用を抑えながらも必要なセレモニーを充実させる動きがあるのかもしれません。

その他、「学習テキスト」や「移動ポケット」などの子ども関連アイテムに加え、「洗濯ボール」や「パンツ」などの生活に関わるアイテムも増加傾向にあります。これは、物価高対策としての賢いお買い物に「メルカリ」が利用され、日々の生活必需品や教育関連の出費を抑えるためのリユース市場としての役割が強まっていることを示しています。

出品トレンドワードマップ2025

※対象期間：2024年1月1日から2024年12月31日の取引数と2025年1月1日から2025年11月15日の取引数を抽出し、取引の増加率が高いアイテムをランキング化

※調査方法：「メルカリ」内で商品を出品する際に使用されたワードのうち、今年特に使用された特徴的なワードを抽出し、利用頻度を大きさで表現しています。

※本調査は、現時点で取引が禁止されている商品を除外して集計しております。

※対象期間：2025年1月1日より2025年11月15日



2025年もっともトレンドとなったワードは、検索キーワードランキングと同じく「ラブブ（LABUBU）」となり、続いて韓国の5人組ボーイズグループ「TOMORROW X TOGETHER」の日本3rdアルバム「Starkissed」となりました。

韓国アイドルグループの関連ワードは、「BURSTDAY」「BOYNEXTDOOR」「RIIZE」「ZEROBASEONE」「Hollow」など、上位10ワードのうち60％を占め、韓国エンターテインメントの圧倒的な熱量が感じられる結果となりました。 2023年のトレンドワードマップ（※1）でも”推し活”関連が席巻しましたが、その潮流は変わらず、2025年もK-POP市場の活況が浮き彫りとなりました。

また、ポケモンカードにおける高レアリティカードを表す「SAR（スペシャルアートレアカード）」や、ポケモンのアーケードゲームである「ポケモンフレンダ」も上位の結果となり、首位となった「ラブブ」とともにIP関連の人気が分かる結果となりました。

メルペイが行った「推し活と金銭感覚・消費行動」に関する調査（※2）によると、何らかの「推し」を持つ人は48.8％で、5人に1人以上（22.5％）が「推し／推し活＝生活必需品」と回答するなど、”推し活”はもはや人々の生活基盤の一部となっています。今回のワードマップからは、そうした「生活必需品」としてのグッズなどを、「メルカリ」を通じて活発に循環させている利用者の様子がうかがえます。

※1：2023年「メルカリ」トレンドを発表。「旅行用品」「地図/旅行ガイド」が急上昇し、WBC優勝の関連グッズも

https://about.mercari.com/press/news/articles/20231218_2023trend/

※2：【推し活と金銭感覚・消費傾向に関する調査】推し活費は、物価高でも削れない「心の生活費」。一方で6割が支出管理に悩み

https://jp.merpay.com/news/2025/12/20251210_mercard/

