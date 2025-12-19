【いわきFC】柴田 壮介 選手 入籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、柴田 壮介 選手が12月6日（土）に入籍いたしましたので、お知らせいたします。

なお、お相手は一般女性の方ですので公表を控えさせていただきます。

【柴田 壮介 （SOSUKE SHIBATA）】

|ポジション

MF

|生年月日

2001年5月26日（24歳）

|身長/体重

168cm / 64kg

|出身

神奈川県

|経歴

FCグランツ梅田 → 湘南ベルマーレU-15平塚 → 湘南ベルマーレU-18 → 湘南ベルマーレ → カターレ富山 → ヴァンラーレ八戸 → いわきFC

|コメント

「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました。

妻はどんな時でも常に明るく周囲を照らしてくれる存在で、自然と僕を笑顔にしてくれます。これからも共に支え合い、僕たちらしく笑い合いながら人生を歩んでいけたらと思います。

妻の存在を力に、家族としての責任と覚悟を胸に、いわきFCのために全力で戦ってまいります。

引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします」