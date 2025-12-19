【いわきFC】柴田 壮介 選手 入籍のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
このたび、柴田 壮介 選手が12月6日（土）に入籍いたしましたので、お知らせいたします。
「私事ではございますが、このたび、かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました。
なお、お相手は一般女性の方ですので公表を控えさせていただきます。
【柴田 壮介 （SOSUKE SHIBATA）】
|ポジション
MF
|生年月日
2001年5月26日（24歳）
|身長/体重
168cm / 64kg
|出身
神奈川県
|経歴
FCグランツ梅田 → 湘南ベルマーレU-15平塚 → 湘南ベルマーレU-18 → 湘南ベルマーレ → カターレ富山 → ヴァンラーレ八戸 → いわきFC
|コメント
妻はどんな時でも常に明るく周囲を照らしてくれる存在で、自然と僕を笑顔にしてくれます。これからも共に支え合い、僕たちらしく笑い合いながら人生を歩んでいけたらと思います。
妻の存在を力に、家族としての責任と覚悟を胸に、いわきFCのために全力で戦ってまいります。
引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします」