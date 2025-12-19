無印良品 「二重ガーゼドットドビー」シリーズを新発売

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画（東京都文京区／代表取締役社長 清水 智）は、やわらかなガーゼに凹凸をもたせ、肌あたり良く、軽やかに仕上げた「二重ガーゼドットドビー」シリーズ6アイテムを12月22日（月）から順次、全国の無印良品とネットストアで発売します。

良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品を提供しています。また、未来に向けた生活や商品の在り方を考え、環境や生産者に配慮した商品開発を行っています。今回は、オーガニックコットン100％の通気性が良い二重ガーゼのルームウェアとインナーを発売します。お家時間をもっと快適に、心地よさと気分を高めるアイテムとして、リラックスシーンに寄り添います。

■やわらかな肌あたりが心地よい素材

オーガニックコットン100％で二重ガーゼ生地をベースに凹凸のあるドビー織りでドット柄の表情を加えました。やわらかく肌なじみのよいガーゼに軽やかな立体感が生まれ、シンプルながら上品な印象の素材です。

＜代表商品＞

１.婦人 二重ガーゼ ドットドビー 長袖パジャマ

トップスは上品なブラウス仕立てで、袖口のカフス裏にゴムを配し、炊事や洗顔時にも袖を簡単にまくれる実用性を備えています。パンツは足首に向かって細くなるテーパードシルエットで、裾がもたつかず動きやすいデザインです。

２.婦人 二重ガーゼ ドットドビー ロングカーディガン

軽やかな着心地のカシュクールデザインで、前を結んでワンピースとしても、羽織ってカーディガンとしても着られる2WAY仕様です。袖口にはゴムを入れ、家事の時などには袖を簡単にまくれる便利さをプラスしました。両脇にはポケットを備え、ちょっとした外出にも役立ちます。

３.婦人 二重ガーゼ ドットドビー タンクトップ

暑い季節やリラックスタイムに心地よく着られるふんわりとしたシルエットのタンクトップです。背面にあるゴムは生地でくるみ、直接肌に触れない仕様にしました。肌に密着しないさらりとした生地と軽い着心地が特長です。インナーやルームウェアとしてはもちろん、トップスとしても着用できるデザインです。

４.婦人 二重ガーゼ ドットドビー ゆったり締め付けにくいショーツ

肌に密着しないさらりとした生地と軽い着け心地で、ゆったりとした締め付け感のないやさしい履き心地のショーツです。暑い季節や就寝時もリラックスして過ごせるよう設計しました。ウエストと足口のゴムは生地でくるむなど、細部にもこだわりました。

良品計画は、今後も、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、天然素材の活用や環境負荷の低減に考慮した商品開発、生活の基本を支える衣食住の商品・サービスの拡充を進めてまいります。

◆ 商品ラインナップ ※別紙参照

dotto_list.pdf(https://files.microcms-assets.io/assets/1abbce69114443b0af3672230990db72/ed127ed689f944438fb8f7e1d45b8318/dotto_list.pdf)