専門誌『標準化と品質管理（SQ誌）』2025年冬号発行！　１.量子標準化インタビュー ―最前線を聞く、２. 日本の標準化教育 ―現状と展望 の二大特集！

一般財団法人日本規格協会

一般財団法人日本規格協会（本部：東京都港区、理事長：朝日弘）は、季刊WEBジャーナル『標準化と品質管理』Vol.76 2025年冬号を12月に発行いたしました。

今号は、「量子標準化インタビュー」と「日本の標準化教育」の二大特集です。

2025年6月に内閣府知的財産戦略本部が定めた「新たな国際標準戦略」の「戦略領域」として選定され、欧州、米国、中国でも重点分野として指定されている量子。日本はどのように量子の標準化に貢献しているのか、具体的な取組みや、日本の国際的な立ち位置について徹底インタビュー！

また、標準化教育の取組みを評価する動きが活発化している近年。日本の標準化教育は欧米やアジア諸国に比べて遅れをとっているという言説がありますが、本当にそうなのでしょうか？日本の標準化教育の現状を概観し、具体的な取組みや展望についてご紹介いたします。

専門家だけでなく、一般の方々も楽しめる、標準化や品質管理にまつわる記事を数多く収録していますので、ぜひご一読ください。

『標準化と品質管理』2025年冬号 詳細 :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0620/?id=911&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251212_1

『標準化と品質管理』2025年冬号の主なコンテンツ：

１.特集1「量子標準化インタビュー -最前線を聞く」

‐産業技術総合研究所 量子・AI 融合技術ビジネス開発

グローバル研究センター副センター長 堀部 雅弘

IEC/ISO JTC 3 国内委員会幹事 長谷川 一知

２.特集2「日本の標準化教育 -現状と展望」

・日本国内における標準化関連大学教育カリキュラムの概観について

‐一般財団法人 日本規格協会 奥崎 一真

・国際標準化研究教育センターの取組み

‐早稲田大学研究院教授／スマート社会技術融合研究機構事務局長 石井 英雄

ACROSS 機構会長／早稲田大 学カーボンニュートラル社会研究教育センター所長 林 泰弘

３.「開発者インタビュー」GAINA開発者 株式会社日進産業 代表取締役 石子達次郎

４.国際標準化と国際政治：研究蓄積と近年の動向

‐大阪大学国際公共政策研究科准教授 宮野 紗由美

５.EU の包装・包装廃棄物規則についての現状と予測される標準化に求められること

‐公益社団法人日本包装技術協会 包装技術研究所 包装材料研究室 室長 井出 安彦

６.音楽演奏時の「あがりやすさ」を評価する心理尺度

‐東京大学大学院新領域創成科学研究科博士課程2年 高木 咲恵

産業技術総合研究所主任研究員／東京大学大学院客員准教授 吉江 路子

産業技術総合研究所研究グループ長／東京大学大学院客員准教授 村井 昭彦

などなど、盛り沢山の内容でお届けいたします！

日本規格協会グループでは、お客様のニーズに合わせた様々な会員制度をご用意しております。当グループが運営するウェブサイトJSA Webdeskでは、会員様向けにお役立ち情報を数多く発信しておりますので、併せてご利用いただけますと幸いです。（一部ページは非会員の方も閲覧可能）

JSA Webdesk 会員向け情報 :https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0600?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251212_2JSA Webdesk会員制度のご案内 :https://webdesk.jsa.or.jp/users/W10M0280/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=po_20251212_3

●日本規格協会（JSA）グループについて

1945年12月に、標準化および管理技術の開発、普及、啓発などを目的に設立された、一般財団法人日本規格協会を中核とするグループです。

我が国の総合的標準化機関として、当グループでは、JIS、国際規格（ISO・IEC規格）、JSA規格の開発、JIS規格票の発行と販売、国際規格・海外規格の頒布、多彩なセミナーの提供、ISO 9001やISO 14001をはじめとする各種マネジメントシステムの審査登録、各種サービスに関する認証、マネジメントシステム審査員などの資格登録、品質管理検定（QC検定）といった多様な事業に取り組んでおります。