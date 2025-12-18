Sugar(ハート)Holic 初CDシングル「Melty Merry Merry」収録楽曲タイトル・制作陣情報を初解禁

株式会社SVC

王道×ちょいクセガーリーな魅力で注目を集める次世代アイドルグループ「Sugar(ハート)Holic」が、すでに発表している初のCDリリース作品について、CDタイトルおよび収録された新楽曲の詳細、制作陣情報をこのたび初解禁した。

本作のCDタイトルは「Melty Merry Merry」。Sugar(ハート)Holicの“甘さ”と“危うさ”の両面を象徴する一枚となっている。





◆収録新曲１.

Melty Merry Merry

表題曲「Melty Merry Merry」は、甘くて危うい恋心を“チョコレートと秘密の呪文”になぞらえた、Sugar(ハート)Holic流のダークガーリーソング。

叶わないかもしれない想い、嫉妬や期待、嘘と本音。狂おしいほどの感情をも溶かして、混ぜて、固めていくうちに、「好きでいる自分」さえも愛しく可愛くなれる--

そんな女の子の繊細かつ強かな感情を、「CUTIE STREET」や「乃木坂46」「King & Prince」などの数々の人気楽曲を手がける早川博隆氏ら製作陣が、呪文のようにも繰り返されるフレーズと中毒性の高いメロディに落とし込み描く。

可愛いだけでは足りない。

しかし、壊れるほど重くはならない。

甘さと狂気の境界線を行き来する、“愛しすぎる可愛さ”こそが詰まった一曲となっている。

◆収録新曲２.

もっと、もっと好きになれ。

もう一曲の収録楽曲は、デビュー楽曲「好き、はじまったみたいです。」に続くSugar(ハート)Holic流王道ラブソング「もっと、もっと好きになれ。」。

本楽曲も、「サマーチョコレート／≠ME」で知られる加藤弘也氏による作詞・作曲を提供し、

「好き、はじまったみたいです。」で描いた 恋の始まり・高揚・自覚 の続きとして、主人公の“恋が加速していく瞬間”を描いた続編的ポジションとなる新曲。

「Melty Merry Merry」が恋心の影や揺れを描く一方で、「もっと、もっと好きになれ。」は恋が始まる高揚感と希望を正面から肯定する一曲。

2曲を通して、Sugar(ハート)Holicの“王道”と“ちょいクセ”という両極の魅力を楽しめる構成となっている。

◆制作陣情報

「Melty Merry Merry」

作詞：大山恭子

作曲：早川博隆 / 宇田川 翔

編曲：宇田川 翔 / 早川博隆

「もっと、もっと好きになれ。」

作詞：加藤弘也

作曲：加藤弘也

編曲：加藤弘也





◆メンバーコメント

星乃愛理

念願だったCDリリースを迎えられて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです！いつも応援してくださる皆さんへの感謝を胸に、この一枚を新たなスタートとして、私たちらしく前を向いてたくさんのワクワクと元気を届けながら、もっと大きな景色を目指して全力で進んでいきます！



仲乃羽菜

人生で初めて自分の歌声がCDになって皆様にお届けできるということで、言葉に出来ないくらい感動です……！最高の制作陣とSugar(ハート)Holic全員が全力で臨んだ作品です。あなたのたいせつな人生を、ほんの少しでも明るく照らせるような1枚になりますように。





後藤理花

ついにSugar(ハート)HolicがCDになります(ハート)

本当に本当に嬉しくて発表できる日をずっと楽しみにしていました！

いつも応援してくれるみなさんのおかげで形にできた、大切な1枚です。

ぜひたくさん聴いてもらえたら嬉しいです(ハート)

白雪いち

憧れのCDリリースほんとにほんとにうれしいですしあわせです( ; ; )ෆ˚*

たくさんの人に手に取ってもらえたらいいな💭

しゅがほりみんなの思いが詰まった1枚です！

たくさん聞いてね୨୧

大石花音

Sugar(ハート)Holic初めてのCDリリース、本当に嬉しくてワクワクした気持ちでいっぱいです！たくさんの好きを詰め込んだしゅがほりらしい1枚を皆さんにお届け出来たら嬉しいです！

あなたの日常にそっと寄り添えますように(ハート)

内川まどか

ずっと憧れていたCDリリースが決定しました！

まだ始まったばかりの私たちですが、いつも傍で応援してくれる皆さんの心に残る存在でいられますように。

たくさんの好きと感謝を詰め込んだ初めての一枚です！

町田つむぎ

Sugar(ハート)Holicにとって初のCDリリースが出来てとっても嬉しいです！今回の曲は王道×ちょいくせガーリーがコンセプトの私たちにぴったりな曲をギュッと詰め込まれてるCDになってるので沢山の人に手に取ってもらえるようこれからもっと頑張っていきます！





◆作品解説

初CDシングル「Melty Merry Merry」は、

甘さと危うさ、王道とダークガーリーという相反する感情を1枚に閉じ込めた作品。

恋の始まりから、深く溶けていく感情までを描き、Sugar(ハート)Holicの現在地とこれからを示す一枚となっている。

“恋する気持ちのすべて”に寄り添うSugar(ハート)Holicの新たな代表作として注目を集めそうだ。

◆他告知事項

待望の初ツアーがSugar(ハート)Holic 1st Tour「SUGAR INVASION 東名阪」開催決定。

女性・学生は入場料無料、一般も1,000円と優しい価格設定となっており、Sugar(ハート)Holicが“クセになる可愛さ”をステージ上で爆発させるライブでしか味わえない熱量と世界観を、ぜひ各地でお楽しみください。

会場情報

東京公演(恵比寿クレアート)：2/1(日) 開場時刻 12:30 / 開演時刻 13:00

大阪公演(梅田BANGBOO)：2/14(土) 開場時刻 12:30 / 開演時刻

名古屋公演(名古屋Sound Space DIVA)：2/28(土) 開場時刻 12:30 / 開演時刻 13:00





チケット情報(共通)

前方：\5,000（+1D）

一般：\1,000（+1D）

女性・学生：1D代のみ





一般販売URL

東京公演：12/20(土) 20:00～

https://t-dv.com/LlLvDHN0U4O7v2jYTLgM

大阪公演：12/20(土) 21:00～

https://t-dv.com/Bj9hCZUlNftHH2310lZc

名古屋公演：12/20(土) 22:00～

https://t-dv.com/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby





◆アーティストプロフィール

Sugar(ハート)Holicは、“王道(アイドル)”×“ちょいクセガーリー”をコンセプトとした、カワイイ過多のガーリー中毒系アイドルユニットです。 ピンク・レース・リボン・ハート──王道の愛されモチーフをぎゅっと詰め込みながら、それぞれ異なる魅力(クセ)を持った「カワイイが過ぎる女の子たち」が集まりました。 見た瞬間に好きと思わせる、甘さにハマれば、もう抜け出せない。 Sugar(ハート)Holicは、活動を通じて中毒者を増やしながら「カワイイ」を信じるすべて女の子の味方になる、新世代のアイドルです。

Official Links

OFFICIAL SITE：https://sugarholic-official.com

Instagram：https://www.instagram.com/sgrholic_info/

X：https://x.com/sgrholic_info

YouTube：https://www.youtube.com/@sgrholic_info

TikTok：https://www.tiktok.com/@sgrholic_info

サブスク：https://linkco.re/25CVrDdH