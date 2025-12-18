一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会 篠原 豊 代表理事が浜松市を表敬訪問いたしました。

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

静岡県内のスタートアップ支援および地域経済活性化に取り組む一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会（所在地：静岡県浜松市、代表理事：篠原 豊、以下「SVSA」）は、浜松市を表敬訪問し、同市向けスタートアップ戦略の提言を行い、地域活性化に向けた新たな施策を議論しました。

表敬訪問では、SVSAより主に以下の3点について今後の連携を提案し、議論が交わされました。

1．市内中小企業のオープンイノベーションによる事業拡大・新規事業創出

2．浜松市内の若者たちの起業家育成を目的とした海外派遣プログラム

3．浜松市がインド・日本のビジネスハブとなるための施策

SVSAは、浜松市の持続的な発展と地域活性化に貢献するため、今後も連携を深めていく考えです。また、地域の中小企業や若者たちの成長を支援し、スタートアップエコシステムの強化を図っていきます。

今後も浜松市と共に、新たな挑戦に取り組み、地域の未来を共に創造してまいります。

【浜松市 コメント】

このたびのSVSA様との意見交換は、本市のスタートアップ推進をはじめとした地域活性化に向けた施策の検討にあたり、大変貴重な機会となりました。ご提案いただいた内容は、いずれも興味深く示唆に富んだものであったとともに、本市が目指す地域と共に育つスタートアップ・エコシステムの構築という方向性と合致するものと考えています。

具体的には、既存の地域企業とスタートアップのマッチングプラットフォーム「ハマハブ！」、次世代育成事業「DoerTribeHamamatsu」、そして「インドスタートアップ関連事業」に、それぞれ関連するものであり、今後の施策立案において大いに参考にさせていただきます。

今後も引き続き、スタートアップの当事者でもあり支援者団体でもあるSVSA様との連携により、浜松市の更なる地域活性化に向けた取組を進めてまいります。

■法人概要

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

＜静岡ベンチャースタートアップ協会＞

静岡ベンチャースタートアップ協会は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術支援にも注力しています。また、静岡県全域での連携強化を目的に、新たにスタートアップ事業者や行政、支援者らが参加できるSlack上のオンラインコミュニティ『Shizuoka Startups Community』を立ち上げました。コミュニティを通じて、県内のスタートアップや関係機関がリアルタイムで情報を共有し、協力関係を築きやすくすることを目指しています。そのほかにも各地域での取り組みや課題、成功事例などの情報を共有することで、県全体での相互支援が可能になり、地域経済の発展に貢献することが期待されます。より緊密なネットワークを形成し、引き続き静岡全体での連携とスタートアップエコシステムの活性化を促進していきます。

Shizuoka Startups Community (http://shizuoka-startups.slack.com)

■お問い合わせ先

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

〔E-mail〕お問い合わせ窓口：info@startup.shizuoka.jp