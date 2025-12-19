【本日配信】創刊100号記念号！！新作続々＆記念企画描き下ろし掲載！ BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書
『iHZ [アイハーツ] 10』 表紙：キタハラリイ
iHZ [アイハーツ] 10
2025年12月19日（金）0時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz10/
豪華執筆陣！
キタハラリイ/やまやで/猫屋タク/かのさゆり/rosca/
むく田やなぴ/浴槽つぼカルビ/山田山 すけ/丘野苫/
屋号/小山璃子/参号ミツル/熊猫/日暮くれ/ひなこ/
へいゆくえ/御子ヒダリ/ヨモツ
見どころ一部紹介！
＼新連載大放出！大注目の4作品／
「あのこのスカートのなか」かのさゆり/著
誰もが羨むハイスぺイケメンには…
重大な欠陥アリ！？
【第1話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_anokonoskirtnonaka/
「2nd:CMD -セカンドコマンド-」rosca/著
Dom×Sub──溺愛を知る、再会。
【第1話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_2ndcmd/
「逢田さん、俺たちセ●レでいいの？」むく田やなぴ/著
【イケメン大学生×天邪鬼フリーター】
咄嗟の「セ●レ宣言」は…
初恋にシフトチェンジ！？
【第1話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_aidasanoretachisefuredeiino/
「シガーフリープリーズ」浴槽つぼカルビ/著
【お人好しリーマン×魔性のヤクザ】
平凡な日常を脅かす美しい男… 出逢った瞬間から、もう逃げられない──？
【第1話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_cigarfreeplease/
コンセプトエッセイ
日暮くれ
連載＆読切
＼新連載！／
かのさゆり『あのこのスカートのなか 1』
rosca『2nd CMD -セカンドコマンド- 1』
むく田やなぴ『逢田さん、俺たちセフレでいいの？ 1』
浴槽つぼカルビ『シガーフリープリーズ 1』
＼初登場 読切！／
山田山 すけ『リライト ユア カラー』
＼最終回！／
猫屋タク『甘えていいよ、光生さん5』
キタハラリイ『ブラットテイマー/ジョーカー cheers! 2』
丘野苫『ホーム・カム・ホーム 4 前編』
屋号『ワンス・アポン・ア・ディスティニー 6後編』
【iHZ100号特別企画】
描き下ろしSS『冬のデート』
キタハラリイ/小山璃子/参号ミツル/熊猫/日暮くれ/ひなこ/へいゆくえ/御子ヒダリ/屋号/ヨモツ
創刊100-101号にあたる『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』では
スペシャル企画を開催！
フェア描き下ろしイラスト『冬のデート』のシチュエーション漫画を豪華10作家収録！！
※『iHZ [アイハーツ] 10』、『iHZ [アイハーツ] 11』で同内容を掲載
『iHZ［アイハーツ］創刊100号記念フェア』開催！！
iHZ［アイハーツ］創刊100 号を記念して、グッズ販売とポップアップショップを開催！
https://bs-garden.com/information/31462/
実施内容：
『冬のデート』がテーマの描き下ろしイラストが登場！
新商品販売や等身大パネル展示など盛りだくさんの内容でお楽しみいただけます。
【アベノラクバス】
■開催場所：大阪アベノラクバス (あべのHoop4F)
■開催期間：2026年1月2日(金)～1月12日(月・祝)
■営業時間：11:00～19:00 ※店舗の営業時間とは異なります。
※年始は営業時間が異なる場合がございます。
公式WEB＆SNS
●「iHZ［アイハーツ］編集部」Xアカウント
@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)
●b's-garden WEBサイト
https://bs-garden.com/
●ご感想フォーム＆作品ラインナップ
https://lit.link/ihz