Dreamy Christmas！えなこが贈る聖夜のプレゼント(ハート)ヤングアニマルWebからキュートでロマンチックな冬限定の“ときめき”をあなたに送ります♪

株式会社白泉社



(C)︎えなこ／白泉社　撮影／フジシロタカノリ

冬にひときわ輝く笑顔。ピンクのリボンときらめきに包まれて、えなこが贈る聖夜のプレゼント(ハート)


キュートでロマンチックな冬限定の“ときめき”をあなたに送ります♪



「ヤングアニマルWeb」グラビアはこちら↓


https://younganimal.com/episodes/3f41e8b34c3e7/



【青年まんが誌『ヤングアニマル』24号】好評発売中！！

えなこが表紙＆巻頭グラビア＆豪華ふろく「BIGポスター」で登場！


https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)



『ヤングアニマル』25年24号（12/12発売）