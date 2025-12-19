関西二部昇格を懸けた決勝大会に向け、株式会社ベリル様が「関西二部昇格応援パートナー」としてクラブの挑戦を後押し

株式会社RAXUS Osaka City SC

Osaka City SCは、第60回関西府県サッカーリーグ決勝大会において、株式会社ベリル様より「関西二部昇格応援パートナー」としてご協賛をいただきました。

株式会社ベリル様には、日頃から試合会場に足を運び、温かい声援を送り続けていただいています。

また、プラチナリーグ優勝時には、グッズ制作を手がけてらっしゃる企業様ならではのご厚意として、非常に質の高いOsaka City SCオリジナルのブランケットをプレゼントしていただくなどクラブの活動に寄り添ったご支援をいただいています。

■ チームコメント

本大会は、関西二部昇格という目標に向け、クラブの覚悟と実行力が真正面から問われる舞台です。

株式会社ベリル様からの期待と応援を胸に、大阪から挑戦するクラブとして全力でこの大会に臨みます。

■ Osaka City SCについて

私たちOsaka City SCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。

今年度のスローガン「挑む者が世界を揺らす」を胸に、「史上最速でのJリーグ昇格」を目指して日々挑戦を続けています。

圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきます。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/