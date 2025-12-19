受験シーズンの新定番 　お守りパンツ 【 OMAPAN 】 45％が緊張で腹痛に

ディヴォートソリューション株式会社

ディヴォートソリューション株式会社は、受験生の“緊張性の腹痛”に着目したサポート下着「OMAPAN（お守りパンツ）」の受験シーズンに向けた専用ページを、本日正式に開設しました。

URL：https://www.omapan.jp/view/page/juken

本製品は、腹痛や“もしも”の不安を抱える受験生をそっと支えたい母親の声に答えるべく、昨年も保護者コミュニティで密かな話題を呼んでいました。

■ 受験生の“腹痛不安”は実は多い。

当社が高校・大学・専門学校受験生の母親695人を対象とした調査では、「45.2%のお子さんが緊張でお腹が痛くなる」という結果が得られました。静かな受験会場でトイレに立つ心理的ハードルは高く、腹痛は受験生にとって大きなストレス要因であり、 “カラダの不調”が集中力に影響を与えるケースは少なくないようです。

調査期間：2024年1月30日

調査手法：インターネット調査

調査対象：高校・大学・専門学校受験生のお子さんがいる40歳以上60歳未満の母親全国

有効回答者数：695人

調査機関：Freeasy

■なぜ緊張で腹痛になるのか？

緊張や不安を感じた際、人の身体では「脳腸相関（のうちょうそうかん）」と呼ばれる仕組みが働き、脳から腸へ“危険信号”が送られ腹痛が起こることが知られています。普段お腹が弱くなくても受験日といった極度の緊張を生む特殊な環境で「もし・・・」と不安が高まることで、さらにこの信号が強まり症状が現れる場合があります。

■受験生の新定番 | OMAPANとは

有名芸人の方々もTV・ラジオで話題にされた

もしトイレ（大）に失敗しても、悪臭・水分を同時ブロックできる念の為に穿く「腹痛のお守り」

１.防水力｜下痢・尿漏れ対策

一般的な紙オムツ1回分（150cc）の水分漏れを特許技術でブロック

２.防臭力｜検査機関で実証済

排泄時の不快なニオイを最大99.8％カットする独自防臭素材（オナラも完全対応）

３.使いすてない洗濯50回OK

複数校の受験や二次試験にも、繰り返し使えるコストパフォーマンス

４.見た目はただのボクサータイプ

思春期でも恥ずかしくないスタイル

■漏らしても「他人にバレない」安心感｜精神的＋腹痛対策＝真のお守り

▶昨年の受験生のお母様より

「受験前に塾で慣らし、本番でも“お守り”として着用しました。緊張してお腹が痛くなりがちでしたが、これを着ていたことで安心感があり、試験に集中できたようで無事合格できました！」

▶お客様レビュー

「穿いていると、安心からお腹が痛くなりにくい」 「穿いている時は漏らさない」

こんな声も多数届いています。

つまり、他人に気付かれない＝安心感が心のお守りになってくれます。

■子どもの集中力を守る見えないサポート

受験生の勝負パンツは、心と身体を支える新定番。「穿いてるから大丈夫」その安心感が、自信を持って日頃の実力で試験に臨む心強い味方です。受験は子ども、でも母にもできることがある―――。試験前の不安を取り除き、子どもの集中力を最大限に引き出す。OMAPANがそんなアシストになれば幸いです。

■開発者の想い

指定難病（潰瘍性大腸炎）患者自らが、排泄障害によって生活に支障をきたす方々に向け、自身の経験からQOL（＝Quality of life／生活の質／生命の質）の向上を目指した防水・防臭効果を持つ機能性下着「OMAPAN」を製造・販売。常にいつ襲ってくるか分からない腹痛の心配に、万一でも大丈夫！そんな精神的安心と社会的地位を守る＝「人生のお守り」。OMAPANは誰もが安心して日々を過ごせる社会の実現を目指します。

商号：ディヴォートソリューション株式会社

所在地：東京都港区南⻘山2-12-15 南⻘山⼆丁目ビル5F

代表者：代表取締役社長 洞本 昌明

事業内容：機能性下着の製造・販売・卸事業｜AI受託/AI-OCR事業/RPA事業

