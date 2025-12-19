【新発売】極上の艶髪へ。「KYOGOKU ナノシルクケラチン ストレートアイロン プロ」誕生

■ 新商品「ナノシルクケラチン ストレートアイロン プロ」について

株式会社Kyogoku

世界を舞台に活躍する「KYOGOKU PROFESSIONAL」より、待望のフラッグシップモデルが登場。

これまでの常識を覆す、分子レベルの温度制御とナノシルクケラチン技術が、あなたの髪を「スタイリング」から「再構築」の領域へと導きます。

■ 仕様

電源：100-240V 50/60Hz

消費電力：65W 温度：80～230℃

プレートサイズ：幅38mm/長さ100mm

コード長：2.5ｍ

■ Point 01：熱を味方にする「反応型ケラチンブースト構造」

従来のヘアアイロンの課題であった熱ダメージを「味方」に変えるため、髪をいたわる「反応型ケラチンブースト構造」を採用。スタイリングするたびに髪本来の美しさを引き出します。

熱コントロールによって髪に必要な水分（潤い）を逃さずキープし、使うほどにキューティクルが整い、まるで生まれ変わったような滑らかな指通りを実現します。 サロンでトリートメントをした後のような「とろける艶と密度感」をご体感ください。

■ Point 02：【光エステ】しなやかで弾むようなハリと艶へ

「光」から着想を得た独自の「Bio-Thermal Integration System」を搭載。

「赤色LED」を温熱と共に髪全体を包み込むように照射することで、スタイリングしながら髪のコンディションを整える新発想のケアを実現しました。

熱による乾燥や硬化を防ぎ、内側から潤いが溢れ出るようなしなやかな質感をキープし、弾力のある若々しい印象の髪へと導きます。

■ Point 03：【時短】施術スピード×均一な仕上がり

従来比120%に拡張されたワイドプレートが、一度で多くの髪を捉えてスタイリング時間を短縮してくれます。何度もアイロンを通す必要がないため、摩擦や熱によるダメージリスクを最小限に抑えます。 また、ブリーチ毛やエクステなど、繊細な髪にも対応する「スムース圧調機構」が髪質に合わせて圧力を分散し、過度な負担をかけずに理想のストレートシルエットを作り出します。

■ 商品概要

商品名：KYOGOKU ナノシルクケラチン ストレートアイロン プロ

JANコード：4580802790386

価格：49,500円(税込み)

ブランド：KYOGOKU PROFESSIONAL

【本件に関するお問合せ先】

※お問い合わせに関しましては、メールにてお願い申し上げます。

株式会社kyogoku 広報担当：山本

メールアドレス：ster@kyogokupro.com