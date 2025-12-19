ゴルフアパレルブランド【パーリーゲイツ】限定ブランドコンペ参加者へリカバリーウェア「コラントッテ」との特別仕様ウェアを参加賞として提供

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、2025年開催のPEARLY GATES CUP全国8大会でリカバリーウェア「コラントッテ」と共同開発した特別仕様のウェアを参加賞として提供いたしました。

本アイテムは、アスリートのコンディショニングをサポートする高機能素材と、パーリーゲイツならではのデザインが融合した今回のコンペ参加者だけが手にできる完全限定品となります。

パーリーゲイツカップは毎年全国で開催される完全招待制の特別なコンペティションイベントです。

スポーツパフォーマンスとアフターケアの重要性が高まる中、「プレー後の身体を整える時間」もパーリーゲイツを愛用していただけたら。そんな想いからリカバリーにフォーカスした参加賞を企画。

機能性と日常ユースの快適性を併せ持つウェアとして、数多くのアスリートのケアをサポートしている医療機器メーカー「コラントッテ」との共同開発によりパーリーゲイツ初のリカバリーウェアが実現しました。

提供されたセットアップのウェア

睡眠時はもちろん、ワンマイルウェアとして着られるデザイン

今回提供したウェアはコラントッテが持つ独自の磁気テクノロジーで、装着部位の血行を促進し、コリを緩和。

独自のN極S極口語配列の磁力が肩、背中周りに働きかけることで睡眠中にボディケアができる革新的な機能が搭載されています。

パーリーゲイツのシグネチャーカラー、ダークネイビーのボディにはスポーティな白いロゴデザインと薄手でドライなタッチが心地良い素材感に、ストレッチ素材の快適さも加わった特別なアイテムとなりました。

【特別仕様リカバリーウェア概要】

プルオーバー：

フェライト永久磁石180ミリテスラ10個をＮ極Ｓ極交互配列

医療機器認証番号：231AGBZX00004000

ロングパンツ：

フェライト永久磁石180ミリテスラ６個をＮ極Ｓ極交互配列

医療機器認証番号：231AGBZX00005000

※今回のコンペ参加者だけに提供された完全限定品です。コラントッテおよび当社での販売はございません。

ブランドを通じて豊かになる体験の提供

今回のコラボレーションウェアは、ブランドコンペにご参加いただいた皆様への感謝を込めた特別な参加賞として企画されたもので、よりプレミアムな体験をお届けする一着として記憶に残るアイテムとなりました。

パーリーゲイツはこれからもゴルフを愛する方々へ向けて、心が豊かになるような体験と価値を届けてまいります。

■コラントッテとは

コラントッテは磁気の効果で血行を改善しコリの緩和を促す医療機器として認証された磁気健康ギアです。磁気のチカラで多くの方のケアをサポートしています。

医療機器としての効能と同じく、高いデザイン性も追求しています。装飾性に重点を置くことで、それまでの「見せない」存在という常識を覆し、「魅せる」医療機器という新しい概念を生み出しました。機能性とデザイン性の両方の観点から多くのトップアスリートから支持を集めています。

公式サイト：https://www.colantotte.jp/

PEARLY GATESとは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。

パーリーゲイツ公式サイト

https://www.pearlygates.net/

パーリーゲイツ 公式インスタグラム

＠pearlygates_official

パーリーゲイツ公式オンラインショップ【mix.tokyo】

https://mix.tokyo/pages/pearlygates

■会社概要

会社名:株式会社TSI

代表取締役:下地 毅

本社所在地:東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容:衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL:https://www.tsi-holdings.com