バナナペーパーカレンダー2026も販売！ サステナブル紙のオリジナルグッズサイト「KAMIKEN SUSTAINABLE GOODS SHOP」がオープン

株式会社　高速オフセット

▲2026バナナペーパーカレンダー

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）では、「ワクワクする紙製品で、持続可能な世界をつくる」を目指し、サステナブル紙の普及に取り組むKAMIKENプロジェクトを運営しています。





このたび、サステナブル紙を使ったオリジナルグッズやノベルティグッズ、ワークショップキットを販売するECサイト「KAMIKEN SUSTAINABLE GOODS SHOP」をオープンしました。




▲KAMIKEN SUSTAINABLE GOODS SHOP

▲どのグッズも好きな絵柄を選んで作ることができる

●KAMIKEN SUSTAINABLE GOODS SHOP

https://kamiken.hitokoma.net/




サステナブル紙を使った印刷商品やワークショップキットを企業の方だけでなく、教育機関・団体の方をはじめとした多くの方の手に取っていただきやすいように、ECサイトの制作を決めました。




いずれの商品もカスタマイズ可能。


好きなデザインを選んで作れる仕様となっています。




現在の商品ラインナップは下記のとおりです。



好きなデザインで作れる！バナナペーパー2026カレンダー（卓上／壁掛け）






好きなデザインを12枚選んで作るバナナペーパーのオリジナルカレンダーです。


絵柄は


・ザンビアの暮らしを表現したイラスト


・バナナペーパー工場と、アフリカ・ザンビアで撮影した写真


・KAMIKENアニマルズのオリジナルイラスト


からお選びいただけます。






卓上タイプはお使いいただいたあとコースターに、壁掛けカレンダーはメモ用紙としてもご利用いただけます。



▲コースタータイプ

▲壁掛けタイプ

卓上カレンダー

https://kamiken.hitokoma.net/product/182


6,000 円 （税込）


・コースター型カレンダー　紙足スタンド付き


・用紙：コースターカレンダー…One Planet Paper(R)5％（バナナペーパー5％）、紙足スタンド…KROMA（100%リサイクル可能）


壁掛けカレンダー

https://kamiken.hitokoma.net/product/183


5,000 円 （税込）


・サイズ：W100mm×H220mm


・用紙：One Planet Paper(R) 20%（バナナペーパー20％）



【ノベルティ向け】絵柄を選んで作れる！バナナペーパー紙ファイル　10枚セット






裏面に好きな絵柄を選んで作れるバナナペーパーの紙ファイルです。1注文につき10枚セットで届きます。




裏面の絵柄は


・ザンビアの風景


・KAMIKENアニマルズ


からお選びいただけるほか、お絵描きワークショップ等に使える「裏面無地タイプ」もお選びいただけます。





https://kamiken.hitokoma.net/product/184


5,000 円 （税込）　※10枚セット


・用紙：One Planet Paper(R)5％（バナナペーパー5％）



【ノベルティ向け】絵柄を選んで作れる！バナナペーパーシール　10枚セット





好きな絵柄を4つ選んで作るバナナペーパーのシールです。


・ザンビアの風景


・バナナペーパー工場


・チテンゲ柄


・KAMIKENアニマルズ


・One Planet Paper(R)ロゴマーク


からお選びいただけます。





1注文につき10枚セットで届きます。




https://kamiken.hitokoma.net/product/185


8,000円（税込）　※10枚セット


・用紙：One Planet Paper(R)20％（バナナペーパー20％）



【授業やイベントに】バナナノートづくりワークショップキット　10冊セット





KAMIKENオリジナルのバナナノートづくりキットです。


表紙、裏表紙、中の用紙、すべてバナナペーパーを使用。エコリングで三か所を留めることで、簡単にノートが作れます。


付属のバナナペーパーシールを使って、表紙や裏表紙をオリジナルデザインに仕上げましょう。




バナナペーパーシールのデザインを２種類お選びいただけます。




https://kamiken.hitokoma.net/product/186


20,000円（税込）　10冊セット


・表紙・裏表紙／各1枚×10セット


・中の用紙／20枚×10セット


・エコリング／3個×10セット


・選べるバナナペーパーシール／2枚×10セット


・用紙：


表紙・裏表紙…One Planet Paper(R)5％（バナナペーパー5％）350g／平方メートル （最厚紙タイプ）


中の用紙…One Planet Paper(R)20％（バナナペーパー20％）100g／平方メートル （普通の厚み紙タイプ）


シール…One Planet Paper(R)20％（バナナペーパー20％）




商品における注意事項

※送料は一律600円です。


※セット商品は1点からの販売には対応していません。


※領収書はECサイトから発行ができないため、運営元の株式高速オフセットにお問い合わせください。また、領収書は法人のお客様に限り発行いたします。



法人向けオリジナル製造も対応


KAMIKENでは、サステナブル紙をもっと気軽に手に取っていただくために様々なワークショップキットやノベルティ品を今後も開発予定です。


また、ノベルティ品として「社名入れ」や「オリジナルデザイン」での印刷も可能です。


株式会社高速オフセットまでお問い合わせください（法人のお客様のみ対応）。




お問い合わせ：https://www.kousoku-offset.co.jp/contact-list/


※PR Timesを見てのセールスはお断りいたします。




■KAMIKENの活動

・1986年　毎日新聞社とその関連会社の出資により株式会社高速オフセット設立


・2008年　FSC(R)-COC認証(FSC-C020167)取得


・2020年　バナナペーパー取り扱いスタート


・2023年　ワンプラネット・ペーパー(R)協議会入会。「エコプロ2023」にて紙研究所を初出展。KAMIKENプロジェクトを本格始動


・2024年　バナナペーパーの原料となる茎繊維をつくるザンビアを現地視察。大阪初開催のワンプラネット・ペーパー(R)フェスに初出展。子ども環境教育情報紙「エコチル」オフィシャルパートナープログラム2024に参画。小学生向けに工場見学を実施。「877人から始めるバナナ名刺プロジェクト」を開始。「エコプロ2024」にてサステナブル紙展を展示


・2025年　「エコチルSDGs探検隊！親子で学ぶジュニアSDGsキャンプ in 万博」に参画。株式会社類設計室が運営する学習塾「類塾プラス」と共創活動を実施。「エコプロ2025」に出展


KAMIKEN公式サイト

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/


Instagram

https://www.instagram.com/kami_labo_team/




※サステナブル紙啓発チーム「KAMIKEN」の活動履歴は、KAMIKEN公式サイト内「お知らせ・メディア掲載」ページをご参照ください。


https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/kamiken-news/