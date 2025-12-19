JAC環境動物保護財団 2025年度 2次募集 助成団体決定

公益財団法人JAC環境動物保護財団

公益財団法人JAC環境動物保護財団（理事長：田崎ひろみ、所在地：東京都千代田区）は、この度、2025年度2次募集の選考の結果、38団体に3,802万円の助成を行ったことをご報告いたします。2025年度は1次募集と合わせて、合計147団体に対し、総額1億7,004万円の助成を行いました。

当財団では、『希少な野生動物の保全』と『動物福祉の向上』を目的とした活動団体を対象に公募を行い、活動費の一部を助成しています。2025年度2次募集の助成対象となる活動分野は、(1)野生動物、(2)伴侶動物・家庭動物、(3)動物園・水族館、(4)家畜・産業動物、(5)馬の５分野としました。

昨年度に引き続き、助成対象となる活動分野に「家畜・産業動物」「馬」があります。この分野の助成先の一例としては、アニマルウェルフェアに配慮した平飼いの小規模採卵鶏農家での設備導入や、放牧養豚農家での豚の生活環境の改善、また、競走馬や繁殖を引退した馬の養老牧場の環境整備等があります。家畜や産業動物の動物福祉のための活動は支援が得られにくい分野でもあるため、今後も積極的に支援を行っていきたいと考えています。

2025年度の2次募集では、日本全国の84団体から応募があり、専門家による選考委員会での厳正な審査の結果、38団体への助成を決定しました。2025年度は1次募集と合わせて、合計147団体に対し、総額1億7,004万円の助成を行いました。

助成先の皆様の活動が活性化され、さらなる前進につながることを期待し、日本国内の動物と自然環境保護に対する意識の向上に貢献するため、今後も活動に取り組んでまいります。

【JAC環境動物保護財団 2025年度2次募集 概要】

・募集期間： 2025年8月15日～9月30日

・助成団体： 38団体

・助成金額： 3,802万円

・助成期間： 2026年1月1日～2026年12月31日

・助成先の活動分野：

1．野生動物： 8件

2．伴侶動物・家庭動物： 18件

3．動物園・水族館： 0件

4．家畜・産業動物： 4件

5．馬：8件

助成先団体や各助成金額などの詳細は、財団のホームページに掲載しています。

URL：2025年度助成金 2次募集 助成先一覧(https://jac-foundation.org/grants-202502/)

＜財団概要＞

財団名：公益財団法人JAC環境動物保護財団

英名：JAC Environmental & Animal Protection Foundation

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105番地 神保町三井ビルディング14階

設立：2022年3 月1 日

目的：動物保護とそれに伴う自然環境保護を行う団体への助成を通じて、人と動物の共存ひ いては自然環境の持続可能性に寄与すること、並びにその啓蒙に努めることで日本における動物および自然環境の保護に対する意識の向上に寄与すること、又その取り組みを世界に発信していくことを目的とする。

事業：１．動物や自然環境の保護活動を行う団体への助成

２．動物や自然環境の保護を促進するための啓蒙活動

HP：https://jac-foundation.org/