【プルエクステ販売数No.1グループ「Fi-Ne」原宿店が12月6日、旗艦店としてグランドリニューアルオープン！】

美容室グループ「Fi-Ne（フィーネ）」を展開する株式会社ファインは、2025年12月6日、Fi-Ne原宿店を旗艦店として拡張移転リニューアルオープン致しました。

全国で「プルエクステ販売数No.1※」「ディプロマ保有数No. 1※」を誇るFi-Neの中でも、原宿店はグループを牽引する“中心地”。

今回のリニューアルでは、空間・技術・設備すべてを大幅アップデート。美容業界最高水準の施術環境と技術を兼ね備えた、まさに“進化型トータルビューティーサロン”として生まれ変わりました。

■ 2階｜光と洗練が調和する、美容室フロア（セット面9面／コールドスペース3席/完全個室完備）

リニューアル後のメインフロアは、白とナチュラルストーンを基調とした柔らかなトーンで構成。大きな窓から自然光が差し込む開放感ある空間に、ゆったりと配置されたセット面9席とメイク直しなどゆっくりと出来るコールドスペース3席が並びます。

間接照明やアーチ型ミラーが、日常に“静かな非日常”をもたらします。

メインフロアコールドスペース

── 完全個室｜専用入口から出入り可能。誰にも会わずに過ごせる“本物の個室空間”

原宿店リニューアルの象徴ともいえるのが、独立導線付きの完全個室ブースの新設です。



外からの視線を一切遮断し、専用入口から直接入室し、施術からお会計までをすべて個室内で完結できる設計。まさに“本物のプライベート空間”を実現しています。

人目を避けたいお客様はもちろん、お子様やペットと一緒でのご来店にも対応可能な、安心・快適な空間です。

さらに個室内には、**タカラベルモント社製「ユニットワン（シャンプー一体型セット面）」**を導入。

シャンプースペースへの移動が不要なため、1席の中ですべての施術がスムーズに完結します。

画像引用元：タカラベルモント株式会社 公式HPより（掲載許可をいただいております）

■ シャンプーブース：ユメシャンプー最高級モデル「YUME NOBLE」3台導入

シャンプールームには、**タカラベルモント社の最上級シャンプーベッド「YUME NOBLE（ユメノーブル）」**を3台導入。

首・肩・背中までを包み込むように支えるフルフラット設計で、まるでラグジュアリースパのような体験を提供します。照明・音響にもこだわり、リラクゼーション効果を最大限に高めた空間です。

シャンプーブース画像引用元：タカラベルモント株式会社 公式HPより（掲載許可をいただいております）

■ 技術力にも圧倒的な強み｜「プルエクステ最高峰資格保持者」在籍

Fi-Ne原宿店には、プルエクステ最高峰資格（最上位ディプロマ）保持スタイリストが在籍。繊細なカウンセリングと的確な技術による、“地毛のように自然で美しいエクステスタイル”を提供します。

Fi-Neグループは、全国でのプルエクステ年間販売実績No.1※を誇り、原宿店はその技術力・提案力の象徴ともいえる店舗です。

■ 3階には完全個室、ペアルーム完備のヘッドスパ＆ネイルルームが2026年3月1日オープン

2026年3月1日、完全個室のフルヘッドスパが誕生。

海外のお客様にも心地よくお過ごしいただけるよう、静けさに包まれたプライベートルームと、大切な方と並んで癒されるペアルームをご用意。



全席にタカラベルモント最高峰「YUME DX」を導入し、深いリクライニングが叶える極上のリラクゼーションをお届けします。

画像引用元：タカラベルモント株式会社 公式HPより（掲載許可をいただいております）

日常に、少しの贅沢と忘れられない癒しを--。

───

[ 店舗概要 ]

店舗名：Fi-Ne原宿店（リニューアルオープン）

所在地：〒105-0001 東京都渋谷区神宮前5-18-13 Mレジデンス 2階

オープン日：2025年12月6日

TEL：03-6484-5974

予約ページ：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000230609/

営業時間：11:00～20:00／不定休

[ 会社概要 ]

社名：株式会社ファイン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山5-12-27 Wise512 501

TEL：03-6427-5047

事業内容：美容室運営・教育事業・美容商品販売・サロンプロデュース

※ プルエクステ正規ディーラー調べ（2024年販売実績）