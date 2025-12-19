【テンポス不動産】川崎にスパイスの楽園が誕生！「curry stand スパイス ギャング」がグランドオープン。 ～独自配合のスパイスが織りなす“中毒性”抜群の一皿を、洗練されたカレースタンドで～

株式会社テンポスホールディングス

芳醇な香りと深いコクが調和した本格カレーが、多くの飲食店が軒を連ねる川崎の新たな食のトレンドを牽引します。

■ コンセプト：日常にスパイスの刺激と喜びを

「curry stand スパイス ギャング」が目指すのは、一度食べたら忘れられない“中毒性”のあるカレーです。 店名に冠した「ギャング」には、既存の枠にとらわれない自由な発想で、驚きのある一皿を届けたいという想いが込められています。

■ こだわりのポイント

計算し尽くされたスパイスワーク： 数十種類のスパイスを素材に合わせて微調整。ホールスパイスの食感や、後から追いかけてくる芳醇な香りの層を楽しめます。

五感で楽しむビジュアル： 色鮮やかな副菜（アチャール）が添えられたプレートは、見た目の美しさだけでなく、混ぜ合わせることで味が変化する楽しさを提供します。

スタイリッシュなカレースタンド： お一人様でも気兼ねなく楽しめるカウンター席を中心としたモダンな店内。忙しい合間のランチや、仕事終わりの一杯と共に楽しむカレーなど、多様なシーンに対応します。

【主なメニュー例】

■ おすすめメニュー

ギャングチキンカレー： 鶏肉の旨味を引き出し、独自のスパイスで仕上げた看板メニュー。

週替わり/限定カレー： 旬の食材を使用した、その時しか味わえないクリエイティブなスパイスカレーが登場します。 （※実際のメニューに合わせて調整可能です）

【店舗情報】

■ 店舗概要

店名： curry stand スパイス ギャング

所在地： 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町11番地16

アクセス： JR川崎駅・京急川崎駅から徒歩圏内

オープン日： 2025年11月25日

Instagram： https://www.instagram.com/cs_spicegang/

食べログ： https://tabelog.com/kanagawa/A1405/A140501/14101425/

【協力会社概要】

■ 株式会社テンポスフィナンシャルトラストについて

店舗開業を目指すお客様に対し、物件探しから契約仲介、資金調達までトータルなサポートを提供しております。今回の「curry stand スパイス ギャング」様の開業においては、飲食店支援の専門性を活かし、居抜き物件の選定による初期投資の削減とリードタイムの短縮を提案。オーナー様のビジョン実現に向けた最適な環境構築を全力でサポートいたしました。

また、厨房機器の販売・買い取りや、資金調達支援など、飲食店の開業から運営までをトータルでサポートし、全国の飲食店経営者の皆様の夢の実現に貢献しています。

代表者：代表取締役 森下 和光

所在地 ：（本社）東京都台東区秋葉原3-4 秋葉原倉庫ビル4F（全国6支社あり）

事業内容：不動産事業（飲食店向け物件紹介、サブリース、店舗売却等）、ファイナンス事業（リース・クレジット、資金支援等）、M&A事業

特徴：JASDAQ上場（現スタンダード）の株式会社テンポスホールディングスグループ

会社URL：https://www.tenpos-ft.com/