LaLoka Labs、【ホワイトペーパー第2弾】「コンテンツ制作の隠れたコスト：なぜ制作前にインテリジェンスが必要なのか」を公開
合同会社LaLoka Labs（ラロカラボ、本社：東京都台東区、代表：イクバル・アバドゥラ）は、
Web制作会社・コンテンツ制作会社・マーケティングエージェンシー向け、ホワイトペーパー第2弾「コンテンツ制作の隠れたコスト：なぜ制作前にインテリジェンスが必要なのか」を公開いたしました。
本ホワイトペーパーは、生成AIの普及によりコンテンツ制作が急速に効率化される一方で、「制作されたコンテンツの大半が成果を生み出さず、使用されないまま終わっている」という構造的課題に焦点を当て、その実態と解決策を体系的に解説したものです。
ホワイトペーパー公開の背景・目的
SiriusDecisionsやForrester(https://customerthink.com/content-waste-what-it-is-why-it-happens-and-how-to-prevent-it/)などの調査によると、「B2B企業が制作するコンテンツの60～70％は実際には使用されていない」とされています。これは「成果が低い」レベルではなく、「完全に活用されていないコンテンツ」であり、その結果、B2Bマーケティング全体で「年間500億ドル規模の無駄」が発生していると試算されています。
制作会社やエージェンシーにとって、この無駄は単なる非効率ではなく、
- クライアント解約
- 価格競争の激化
- 過剰な無償対応によるマージン低下
- チームの疲弊や優秀な人材の流出
といった、「事業継続そのものを脅かすリスク」につながります。
LaLoka Labsでは、こうした課題の根本原因が「制作ありき」でコンテンツを生み出す「制作ファースト思考」にあると考え、制作に着手する前段階で必要となる「インテリジェンス」の重要性を本ホワイトペーパーにまとめました。
ホワイトペーパーの主な内容
本ホワイトペーパーでは、データと具体例を交えながら、以下のポイントを解説しています。
- コンテンツ制作に潜む「見えないコスト」の正体
制作費だけでは測れない、機会損失・解約リスク・チーム疲弊といった真のコストを可視化。
- なぜ「制作量を増やすほど成果が下がる」のか
制作ファースト思考が陥りがちな「量の罠」と、その構造的問題を解説。
- AI時代に無駄を加速させる要因とは
生成AIが制作効率を高める一方で、戦略不在のままでは浪費を拡大させてしまう理由。
- 無駄を排除し、ROIを最大化する「インテリジェンス・ファースト」アプローチ
競合分析・コンテンツギャップ特定・戦略的優先順位付けによって、成果につながるコンテンツだけを制作するための実践フレームワーク。
- 制作会社が「外注先から戦略的パートナー」へ進化する方法
プレミアムなポジショニングを確立し、長期的なクライアント関係を築くための視点。
ホワイトペーパーの閲覧方法
本ホワイトペーパーは、以下のページより必要事項をご入力・送信いただくことで、
閲覧用URLをメールにてお送りいたします。
ホワイトペーパー閲覧申し込みページ：https://kafkai.com/ja/blog/download-the-hidden-cost-of-content-production-whitepaper/
著者コメント
イクバル・アバドゥラ（合同会社LaLoka Labs 代表）
「生成AIによって、コンテンツはこれまで以上に簡単に大量生産できるようになりました。しかし、その結果として“作られるだけで使われないコンテンツ”が急増しています。本ホワイトペーパーでは、制作前にインテリジェンスを持つことが、いかに無駄を減らし、成果と信頼を生み出すかを具体的に示しています。制作会社やマーケターが、より戦略的な価値を提供するための一助となれば幸いです」
LaLoka Labs（ラロカラボ）について
合同会社LaLoka Labsは、AIを活用したコンテンツ制作・戦略・競合分析・SEO支援を行うテクノロジーカンパニーです。AIコンテンツ戦略プラットフォーム「Kafkai」（カフカイ）を通じて、制作前の分析・戦略設計から、差別化されたコンテンツ制作までを一貫して支援しています。
Kafkai（カフカイ）について
Kafkaiは、AIがSEOを意識した記事やブログ投稿などのWebコンテンツを自動生成するクラウド型ツールです。マーケティング戦略設計・競合分析・記事構成・文章執筆までワンストップで支援し、企業のデジタル施策を効率化します。
Kafkai公式サイト：https://kafkai.com/ja/
