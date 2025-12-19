「Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST」ベストモメンタム部門で最優秀賞受賞のお知らせ

any株式会社

any株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役：吉田和史、以下：any）は、2025年12月15日(月)に開催された「Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST」において、ベストモメンタム部門で最優秀賞を受賞したことをお知らせします。

■ 「Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST」について

株式会社YOUTRUSTが主催する「Network Recruiting AWARD presented by YOUTRUST」は、ネットワークリクルーティングで顕著な成果を上げた企業を称える完全招待制の祭典です。従来の採用手法に留まらず、先進的な手法に取り組みを体現し、未来の仲間を見つけ出した企業の挑戦と輝かしい成功を称賛し、その貴重な知見を広く共有する唯一無二の場として企画されました。

この度、anyはベストモメンタム部門で最優秀賞を受賞しました。

ベストモメンタム部門

YOUTRUSTのカンファレンスやメディア等に積極的に登場し、圧倒的な採用モメンタムを示した企業を表彰する部門

受賞理由

any株式会社は、年間を通じて、採用における「認知拡大」から「候補者との出会い」までを一気通貫で設計。点ではなく線で繋ぐ採用広報戦略により、ビジネスとカルチャーの両輪を伝え、圧倒的な採用モメンタムを創出されたことを評価し、「ベストモメンタム部門」として最優秀賞を表彰いたします。

any株式会社 執行役員 TeamWill & Culture室長 清水 隆太のコメント

この度は「ベストモメンタム部門」最優秀賞を受賞し、大変光栄に存じます。

anyは「モメンタム」を何より大切にしています。チーム全体で生み出す勢いこそが、組織を前進させると信じているからです。2025年、YOUTRUSTとのパートナーシップにより、採用においてもこの勢いを大きく加速させることができました。

資金調達の広報から各種イベント、スカウト、動画コンテンツに至るまで、「点ではなく線で繋ぐ」一貫した採用体験を設計。YOUTRUSTの皆さまとワンチームとなり、年間を通じてモメンタムを生み出し続けました。

ネットワークリクルーティングは、日本の採用を変革する新たな潮流です。本アワードに集った企業の皆さまとともに、つながりが生む力を活かし、この変革をさらに加速させてまいります。

●any株式会社について

私たちanyは、「個の幸福と組織の実利を両立する」をパーパスに掲げています。

このパーパスの元、ナレッジマネジメントを通して組織に新しい力を生み出し、よりよい社会を実現させるためにナレッジプラットフォーム「Qast」を提供しています。そのナレッジマネジメントというドメインはこれまで30年来解がなかった領域で、最適解を導きだすことに全力で取り組んでいます。

「Qast」は、社内の膨大な資料をアップロードすることで、ファイルの分類と要約を自動で行います。また、蓄積されたデータを参照し、業務で発生する質問に対して生成AIが自動で回答するRAG（Retrieval Augmented Generation）の仕組みを搭載しています。さらに、Q&AとKnowWho機能により、人々の知識や経験を引き出す“共創型“のナレッジマネジメントシステムです。

製造業や建設業、小売業を始めとする大企業にも多数の導入実績があり、既に80,000名以上のユーザーにご利用いただいています。

会社概要

・企業名：any株式会社

・代表者：吉田 和史

・所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F WeWork内

・設立：2016年10月3日

・事業内容：「Qast（キャスト）」の企画、開発、運営

・会社HP： https://anyinc.jp/

・採用HP： https://careers.anyinc.jp

・サービスサイト： https://qast.jp/

・運営メディア： https://qast.jp/media/