【ウェルネスダイニング×墨田区職員互助会】「健康経営優良法人」認定の墨田区職員向けに宅配食の提供を開始！

ウェルネスダイニング株式会社

ウェルネスダイニング株式会社（本社：東京都墨田区錦糸／代表取締役：中本哲宏）は、東京都内の自治体として初めて「健康経営優良法人」として認定された墨田区との取り組みを開始しましたのでお知らせいたします。

当社はこれまで、「制限があっても、食べる喜びをあきらめない」をテーマに、生活習慣病や加齢に伴う食事制限に特化した宅配食サービスを展開し、個々の健康課題に寄り添った食生活支援を行ってまいりました。本連携を通じ、健康経営に取り組む自治体や企業に向けて“食からのサポート”をさらに強化してまいります。

自治体でも広がる「健康経営」

健康経営は民間企業を中心に広がっていますが、近年では自治体にとっても重要なテーマとなっています。 少子高齢化や生活習慣病の増加といった社会課題に対し、自治体職員自身が健康で働き続けられることは、継続的で質の高い行政サービスの提供につながります。また、行政内部の健康への取り組みが住民向けの健康施策にも波及し、地域全体の健康増進にも寄与します。

墨田区は、職員の健康保持増進や働きやすい職場づくりに向けた取り組みを継続的に行っており、その姿勢が評価され、東京都内の自治体として初めて「健康経営優良法人」に認定されました。

職員の健康と働きやすさを重視した墨田区の取り組み

墨田区は、職員一人ひとりの健康と安全を“重要な経営資源”と捉え、自治体としては異例のスピード感と実行力で福利厚生施策を拡充してきました。

単なる制度導入に留まらず、働く環境そのものを改善するための取り組みを長期的かつ体系的に進めている点が、大きな特徴です。

具体的には、

- 職員厚生室の全面リニューアルによる、休憩・食事スペースの快適性向上- 災害時の初動要員確保を目的とした職員住宅の整備強化- 区庁舎内コンビニエンスストア設置による利便性の向上- 職員互助会との密な連携による業務意欲を高める福利厚生事業の展開

など、多方面から職員の健康・生活を支える施策を積極的に推進しています。

これらの取り組みには、「職員が健康で、自分らしく働き続けられる職場であるべき」という区の強い理念が一貫して反映されています。

今回の宅配食導入も、こうした先進的な福利厚生施策の流れをさらに後押しするものであり、職員の健康維持を支える新たな選択肢として大きな期待が寄せられています。

墨田区との取り組み背景

ウェルネスダイニングの管理栄養士

現在、当社では企業理念である「からだ想い・家族想いのあったか健康応援団」の実現に向けて、企業・団体との連携を推進しています。今回、墨田区の健康経営推進の積極的な取り組みを拝見し、当社の「食生活の支援」に関するソリューションをご提案させていただき、職員様向けの福利厚生として導入を決定いただくこととなりました。

具体的な取り組み内容として、墨田区職員互助会に加入している職員様ならびにご家族に対する「宅配食の提供」に加えて、ウェルネスコンサルタントによる「栄養相談」を通じて健康面でのサポートも実施してまいります。

今後の企業・団体・自治体との連携について

今後も当社では従業員への「健康面でのサポート」を検討している企業・団体・自治体に対して、当社の提供ソリューションを通じて積極的に支援を推進してまいります。

創業から培ってきたウェルネスコンサルタントによる「栄養相談」に関するノウハウを活用し、「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」として食事と健康サポートで、お客様の健康に貢献していきます。

ウェルネスダイニング株式会社について

「からだ想い、家族想いのあったか健康応援団」を企業理念に掲げ、制限食に特化した気配り宅配食や、嚥下対応のやわらか宅配食の企画・販売を行っています。社内に管理栄養士が常駐しており、食事制限中においても”食の楽しみ”を忘れず、前向きな気持ちになれるようなご提案やサポートを心がけています。宅配食を購入してもらうことが目的ではなく「健康になってもらうこと」を目的として、商品に関するご相談だけでなく普段のお食事についてのご相談も積極的に承ることで、健康な食生活をトータルサポートすることに努めており、“日本で一番、栄養相談を承る会社”を目指して参ります。

【ウェルネスダイニング会社概要】

所在地：東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階

代表者：代表取締役 中本 哲宏

設立：2011年6月

電話番号：03-6807-0280

問い合わせ先：佐々木

サービスサイト：https://www.wellness-dining.com

コーポレートサイト：https://www.wellness-dining.com/corporate/