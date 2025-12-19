12月19日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週はポーチプレゼントキャンペーンを実施！
通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週末は、週末セール対象商品をご購入いただいた方を対象に、ポーチプレゼントの特別企画を実施いたします。
詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_sale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251219
パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグ・雑貨をお得にゲットできる週末セールを開催しております！今週末は、週末セール対象商品をご購入いただいた方に、数量限定でポーチをプレゼントするキャンペーンを実施いたします！
■週末セール概要
開催期間：12/19 (金)10:30～12/22 (月)10:00
内容：最大85％OFF、対象商品ご購入でポーチプレゼント
対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など
【週末セール人気商品】
この週末は、週末セール対象商品のご購入でポーチをプレゼント！
今回は週末セール対象商品の中から、特に人気の高い商品を2点ピックアップしてご紹介いたします。
発売以来大人気！ため息が出るほど可愛い！はっと心奪われるグラデーションカーテン ＜アポロ＞\7,900～ (税込)
ポップなカラーリングと、美しいグラデーションデザインの「アポロ」。
遮光機能・遮熱・保温など、嬉しい機能もたっぷり詰まった、当店オリジナルのカーテンです♪
詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/drape/kids_2h/cod_0164?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251219
高品質な生地感にうっとり。 コスパ最強の1級遮光カーテン ＜メルス＞ \2,700～ (税込)
ふっくらとした上質な生地感と、滑らかな手触りがなんとも高品質な1級遮光カーテン。
淡いピンクとグリーンは、お部屋にふんわりとした優しい印象を与え、愛らしい窓辺を叶えます。
詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/so_2h/d1044?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251219
当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。自分の好みにあったカーテンを窓辺に飾り、今よりさらに素敵なインテリアを作ってみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。
詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/
【パーフェクトスペースカーテン館とは】
通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。
Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/
【会社概要】
会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社
代表者 ：代表取締役社長 金原赤城
本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F
URL ：https://www.perfect-space.jp/