12月19日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週はポーチプレゼントキャンペーンを実施！

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週末は、週末セール対象商品をご購入いただいた方を対象に、ポーチプレゼントの特別企画を実施いたします。

パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグ・雑貨をお得にゲットできる週末セールを開催しております！今週末は、週末セール対象商品をご購入いただいた方に、数量限定でポーチをプレゼントするキャンペーンを実施いたします！

■週末セール概要

開催期間：12/19 (金)10:30～12/22 (月)10:00

内容：最大85％OFF、対象商品ご購入でポーチプレゼント

対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など

【週末セール人気商品】

この週末は、週末セール対象商品のご購入でポーチをプレゼント！

今回は週末セール対象商品の中から、特に人気の高い商品を2点ピックアップしてご紹介いたします。

発売以来大人気！ため息が出るほど可愛い！はっと心奪われるグラデーションカーテン ＜アポロ＞\7,900～ (税込)

ポップなカラーリングと、美しいグラデーションデザインの「アポロ」。

遮光機能・遮熱・保温など、嬉しい機能もたっぷり詰まった、当店オリジナルのカーテンです♪

高品質な生地感にうっとり。 コスパ最強の1級遮光カーテン ＜メルス＞ \2,700～ (税込)

ふっくらとした上質な生地感と、滑らかな手触りがなんとも高品質な1級遮光カーテン。

淡いピンクとグリーンは、お部屋にふんわりとした優しい印象を与え、愛らしい窓辺を叶えます。

当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。自分の好みにあったカーテンを窓辺に飾り、今よりさらに素敵なインテリアを作ってみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。

【パーフェクトスペースカーテン館とは】

通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。

【会社概要】

会社名 ：通販ドットTOKYO株式会社

代表者 ：代表取締役社長 金原赤城

本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル9F

URL ：https://www.perfect-space.jp/