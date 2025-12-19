12月19日(金)10時半から開催！『パーフェクトスペースカーテン館 週末セール』今週はポーチプレゼントキャンペーンを実施！

通販ドットTOKYO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:金原赤城）が運営する、日本最大級のカーテン通販サイト パーフェクトスペースカーテン館は、毎週末恒例の【週末セール】を開催しています。今週末は、週末セール対象商品をご購入いただいた方を対象に、ポーチプレゼントの特別企画を実施いたします。




詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/can/weekend_sale?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251219


パーフェクトスペースカーテン館は毎週末にカーテンやラグ・雑貨をお得にゲットできる週末セールを開催しております！今週末は、週末セール対象商品をご購入いただいた方に、数量限定でポーチをプレゼントするキャンペーンを実施いたします！


■週末セール概要

開催期間：12/19 (金)10:30～12/22 (月)10:00


内容：最大85％OFF、対象商品ご購入でポーチプレゼント


対象商品：ドレープカーテン、レースカーテン、ラグ、雑貨など


【週末セール人気商品】

この週末は、週末セール対象商品のご購入でポーチをプレゼント！


今回は週末セール対象商品の中から、特に人気の高い商品を2点ピックアップしてご紹介いたします。



発売以来大人気！ため息が出るほど可愛い！はっと心奪われるグラデーションカーテン ＜アポロ＞\7,900～ (税込)





ポップなカラーリングと、美しいグラデーションデザインの「アポロ」。


遮光機能・遮熱・保温など、嬉しい機能もたっぷり詰まった、当店オリジナルのカーテンです♪


詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/drape/kids_2h/cod_0164?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251219


高品質な生地感にうっとり。 コスパ最強の1級遮光カーテン ＜メルス＞ \2,700～ (税込)





ふっくらとした上質な生地感と、滑らかな手触りがなんとも高品質な1級遮光カーテン。


淡いピンクとグリーンは、お部屋にふんわりとした優しい印象を与え、愛らしい窓辺を叶えます。


詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/c/so_2h/d1044?utm_source=Prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=PR_20251219


当店では、今回ご紹介した人気商品をはじめ、週末セール対象のカーテンを幅広くご用意しております。自分の好みにあったカーテンを窓辺に飾り、今よりさらに素敵なインテリアを作ってみませんか？当店のコーディネーターが、お客様のお気に入りのカーテンが見つかるよう全力でサポートいたします。


詳細を見る :
https://www.perfect-space.jp/


【パーフェクトスペースカーテン館とは】





通販ドットTOKYO株式会社が運営する、日本最大級のカーテン通販サイトです。1cm刻みでカーテンがオーダーでき、シンプルなデザインから他では見つからない珍しいデザインまで、5000種類以上のデザインのカーテンを扱っております。映画やドラマで使用されるカーテンもご提案しております。


Instagram： https://www.instagram.com/perfect_space_c_2/



【会社概要】


会社名　　　 ：通販ドットTOKYO株式会社


代表者　　　 ：代表取締役社長　金原赤城


本社所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-17-11　JPR原宿ビル9F


URL　　 　 ：https://www.perfect-space.jp/