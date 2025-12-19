惜しまれつつ2025年に引退した923形ドクターイエロー（T4編成）の3タイプの両面クリアファイルを封入した「クリアファイルBOOK」が新発売！
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年12月23日（火）より『ありがとう！923形ドクターイエロー（T4編成）クリアファイル＆ポスターBOOK』を発売いたします。
本商品は惜しまれつつ2025年に引退したJR東海所属の923形ドクターイエロー（T4編成）の優美な写真を使用した両面クリアファイル3枚をポスターと923形ドクターイエローT4編成の紹介文章を掲載した小冊子で挟み込んで製品化したものです。
クリアファイルを挟み込む8ページの小冊子には大小3種類のポスターが付いてきます。
2025年12月23日（火）より全国書店および一部コンビニエンスストアから発売します。
923形ドクターイエロー（T4編成）のクリアファイル（両面刷り3タイプ）
見開きポスター１.
見開きポスター２.
片面ポスター
「ありがとう！923形ドクターイエローT4編成クリアファイル&ポスターBOOK」
発売日：2025年12月23日
全国書店・一部コンビニエンスストア・三栄オンラインストアから発売
定価：1,500円（本体：1,364円）
ISBN：9784779653704
https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505370
■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。
代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ
三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/
2025年12月19日
株式会社三栄