【新潟医療福祉大学】柏崎常盤高等学校との高大連携協定締結式を開催！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学（以下、本学）は、1２月１８日(木)、高校生に対して医療系資格・職業についての理解を深める機会を創出し、将来地域社会に貢献する人材を発掘・育成することを目的に、新潟県立柏崎常盤高等学校と高大連携協定を締結しました。

本学が高等学校と高大連携協定を締結するのは柏崎常盤高等学校で2２校目となります。

柏崎常盤高等学校では、医療系職種を志望する生徒が増加する中、高校のみでは大学での学びや各医療・福祉職に関する理解を十分に深めることが難しい状況にありました。そこで、本学と同校が連携し、大学見学やチーム医療体験会を通じて、生徒の医療・福祉職への理解を深め、後悔のない進路選択を支援することを目指しています。

写真左から 新潟医療福祉大学・矢田広視事務局長、西澤正豊学長、新潟県立柏崎常盤高等学校・五十嵐直樹校長、羽二生大輔教頭

本学では、これまでに高大連携協定を締結した高校を対象に医療系資格・職業の理解を深める出張講義・出張職業体験、探究学習の支援を行っています。

また、JA新潟厚生連・長岡赤十字病院・NSGグループ病院と連携し、高校生向けの病院見学を実施するなど、医療人材の育成にも力を入れています。

【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。

＜ＮＳＧグループについて＞

ＮＳＧグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループ。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指し、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいる。

ＮＳＧグループホームページ https://www.nsg.gr.jp/