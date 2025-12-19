GMO TECH、LLMO特化型コンサルティングサービス「LLMO Dash! byGMO」を提供開始

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECH株式会社（代表取締役社長：鈴木 亮一 以下、GMO TECH）は、2025年12月19日（金）より、AIによる検索結果で自社コンテンツが優先的に参照される可能性を高めるLLMO（※1）に特化したコンサルティングサービス「LLMO Dash! byGMO」の提供を開始しました。

本サービスは、2024年12月から提供していた「ChatGPT Search」対策コンサルティングをバージョンアップしたもので、ChatGPTやGeminiなどの質問に対して自然な会話形式で回答を生成する対話型生成AI、およびGoogle検索のAI Overviews（※2）に対応しています。AI検索全般に網羅的に対応することで、AIがWebコンテンツを適切に参照しやすくなり、企業のWebマーケティング効果を最大化します。

（※1）LLMO（Large Language Model Optimization /大規模言語モデル最適化）：ChatGPTのような大規模言語モデルに対して、自社のWebコンテンツが参照される可能性を高めるための最適化施策です。

（※2）AI Overviews：Google検索結果において、ユーザーが入力したキーワードに対して、AIが複数のWebサイトから情報を収集・要約して検索結果上部に表示する機能です。

【サービス提供の背景】

ChatGPT、Gemini、AI Overviewsなどの登場により、AI検索は消費者にとって身近な存在となりつつあります。そして企業にとっては、LLMO施策により、自社コンテンツがAIに参照される機会を高めることが課題となっています。

しかしながら、効果的なLLMO対策には、AIやSEOに関する専門知識が求められ、多くのWeb担当者・マーケターにとって負担となっていました。そこでGMO TECHでは、これまで培ってきたSEOとAI活用の知見・ノウハウをもとにした新サービスとして、「LLMO Dash! byGMO」の提供を開始しました。

【サービスについて】

LLMO専門のコンサルタントが、お客様の業種やターゲットに合わせた施策をご提案。SEO研究で培った知見や各種構造化データを活用し、AIがサイト内の情報を正確に学習できるWebサイトへと導きます。

▶︎LLMO Dash! byGMO： https://seo-dash.net/llmo-dash/

■AI検索後のユーザー行動も踏まえた施策

AI検索への露出を増やすだけでなく、その後のユーザー行動までふまえた対策を実施。ユーザーがAIの回答を見た後に実際にWebサイトを訪問し、商品購入や問い合わせなどのアクションにつながるよう、Webサイトへの訪問数を着実に増やす施策をご提供します。

■提案から実装まで一気通貫でサポート

GMO TECHのエンジニア・コーダーによる、HTMLタグの修正や構造化データの実装支援なども可能。社内のWeb開発リソースが不足している企業でも、技術的な実装を外部に依頼する手間なく、安心してご利用いただけます。

■分析レポートによるフィードバック

AIによる引用状況のモニタリングに加え、ブランドメンション数もトラッキング。施策実装後の分析結果を月次レポートでご提供し、数値データに基づき効果を可視化。継続的な改善を通じて、長期的なAI検索対策の成功を支援します。さらに、専門家目線での改善案もお届けします。

■最新アルゴリズムに対応

Googleのアルゴリズムや検索品質評価ガイドラインを研究する専門チームを社内に設置。検索環境の変化にも即時対応し、常に最新のAI検索トレンドに合わせた対策をご提供します。

【今後の展望】

GMO TECHは、「LLMO Dash! byGMO」の活用領域をさらに広げ、企業の集客課題に対する新たなアプローチへの応用も視野に入れています。

さらに、独自開発した社内向けSEOツール「AI Keywords PRO」においても、さらなる進化に向けた準備を進めており、より高精度な分析と提案の実現を目指しています。

SEOに強みを持ち、課題をトータルに支援する企業として、今後もお客様に最適な提案とサポートを提供し続けてまいります。

【GMO TECHについて】

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示対策を行う「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、検索結果での上位表示を支援するサービスです。自然検索での検索順位向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの集客力を向上。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントのニーズに応じた最適なプロモーション戦略を提供いたします。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性の向上をサポートする新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMO TECH株式会社

プロダクトマーケティング事業本部 営業本部

TEL：03-4405-0939（直通） FAX：03-5489-6371

E-mail：pm-marketing@gmotech.jp

【GMO TECH株式会社】（URL：https://gmotech.jp/(https://gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECH株式会社

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 鈴木 亮一

事業内容 AIで未来を創る

1. インターネット集客事業

2. WebマーケティングDX事業

3. SaaS DX事業

4. インターネットメディア事業

5. 決済サービス事業

6. 上記を含むインターネット事業全般

資本金 1億円（2024年12月末時点）

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

