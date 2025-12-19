ヴィンテージ腕時計体験サービス「TimeShelf（タイムシェルフ）」正式ローンチ / 代表プロジェクト「信長デイトナ」がレインボータウンFM番組にて紹介

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（代表取締役：品川 全）は、希少なヴィンテージ腕時計を“歴史 × ラグジュアリー × 体験” という視点で提供する腕時計体験サービス「TimeShelf（タイムシェルフ）」 を正式にローンチいたしました。

当社が展開する象徴的プロジェクト 『信長デイトナ』 を起点に、「特別な時間にふさわしい一本を、実際に腕に着けて体験できる」という新しい価値創造を目指し、本サービスの開発・提供を進めてまいりました。

TimeShelfは、一般的な腕時計レンタルサービスとは異なり、歴史的価値を持つ希少ヴィンテージウォッチを、適切な管理体制のもとで“体験”として提供する日本でも稀少なサービスです。

■TimeShelfについて

TimeShelf :https://timeshelf.studio.site/Home

TimeShelfの中心に位置づけられているのが、当社が所有する ROLEX Ref.6263／Ser.6412345（通称：信長デイトナ） です。

Ref.6263は、現存数が極めて限られたヴィンテージ・デイトナであり、本来であれば日常利用を前提としたレンタル提供が困難なカテゴリーに属します。

しかし当社では、厳格な管理体制および安全基準を整備することで、短時間であっても実際に腕に着けて過ごせる「スポット装着体験」 を可能にしました。

本サービスでは、1時間のライトプランから半日利用まで複数のプランを用意し、人生の節目や特別なシーンにおいて、“本物を体験する時間”を提供しています。

〈主な利用シーン〉

・SNS撮影、クリエイティブ制作

・結婚式前撮り、記念日撮影

・広告・映像作品での使用

・長年憧れていた一本を実際に着用する体験

・ファッションや価値観を表現するための装着体験

また、今後追加予定の新規導入モデル（ロレックスほか）については、FiNANCiEコミュニティとの共創を通じて選定・展開していく予定です。

■ラジオ番組出演および特別装着体験について

FiNANCiE :https://financie.jp/users/nobunagadaytona

このたび、TimeShelfおよび『信長デイトナ』プロジェクトの取り組みが評価され、株式会社エグゼクティブ／株式会社アンビシオン 代表取締役・菅生 新（すごう あらた）氏 がMCを務めるレインボータウンFMのラジオ番組「菅生新の幸せde Night !!」 に出演の機会をいただきました。

菅生氏は、ベンチャー企業のIPO支援をはじめ、顧問、講演、執筆、幹部教育など幅広い分野で活躍されている経営者であり、ビジネス界において高い信頼と実績を有する人物です。

番組内では、TimeShelf立ち上げの背景や、ヴィンテージ腕時計を「所有」ではなく「体験」として提供する意義、そして『信長デイトナ』が持つ歴史的・文化的価値について紹介させていただきました。

また放送当日は、菅生氏ご本人に『信長デイトナ』を実際にご装着いただき、装着体験を通じたリアルな視点からのコメントも共有していただいております。

本ラジオ出演を通じて、TimeShelfおよび本プロジェクトの思想をより多くの方々に知っていただく貴重な機会となりました。

ぜひ、下記の番組アーカイブもご覧ください。

■番組アーカイブ

■株式会社クロスワンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pqDZ8rY505o ]

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業ほか

公式サイト：https://www.9631.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン TimeShelf事業部

担当：前田

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118