NOSE SHOP史上最多となる全8種の福袋を展開！NOSE SHOP、KO-GU、Laboratorio Olfattivoから注目アイテムを揃えた福袋を2026/1/2（金）数量限定発売

NOSE SHOP株式会社NOSE SHOP 福袋（王道／新進）

“香水砂漠”と呼ばれていた日本の香水市場のパイオニアとして、日本初のニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」 は、注目アイテムを取り揃えた福袋（全8種）を2026年1月2日（金）より順次、数量限定発売。オンラインストアでは、一部ラインアップを2025年12月26日（金）正午頃より先行発売いたします。

今回、NOSE SHOP史上最多のバリエーションで福袋を展開。NOSE SHOPを筆頭に、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」や、NOSE SHOP初のブランド単独店を展開する「Laboratorio Olfattivo（ラボラトリオ オルファティーボ）」からも福袋が登場し、全8種を展開いたします。

新年の始まりを飾る、個性豊かな香りのラインアップをぜひご体験ください。

王道・次世代の香水を思う存分に楽しめるNOSE SHOP 福袋

Essential Parfums ボア アンペリアル（10ml）（NOSE SHOP 福袋 ＜王道＞ 収録）

2026年のNOSE SHOP 福袋は、トラベルサイズ（約6ml～15ml）の香水が6種セットになったラインアップ。NOSE SHOPのベストセラーを集めた「王道」と、2025年に注目を集めたニューカマーが揃う「新進」の2種を展開します。

幅広く香りをお試ししたい方にもぴったりな、ボリュームのあるラインアップです。

ラインアップ（2種）NOSE SHOP 福袋 ＜王道＞

NOSE SHOPを代表する人気アイテムを集めたキット。

価格｜33,000円（税込）

内容｜Abel シアンノリ（6ml）、Essential Parfums ボア アンペリアル（10ml）、Maison Louis Marie No.4 ボワ ドゥ バランクール パフュームオイル（15ml）、Maison Matine アバン ロラージュ（15ml）、Laboratorio Olfattivo ニードユー（30ml）、Nicolai フィグティー（30ml）

計6種

※ 55,770円（税込）相当のアイテムがセットになっています。

NOSE SHOP 福袋 ＜新進＞

NOSE SHOPで次世代を担うネクストヒット香水を集めたキット。

価格｜33,000円（税込）

内容｜Goldfield & Banks パシフィック ロック フラワー（10ml)、Bdk Parfums インパディア（10ml）、Room 1015 ラブ オー マティック（10ml/ミニサイズ国内未展開）、Maison Matine ウクパチャ（15ml）、Nishane ウーロンチャX（15ml）、Andrea Maack ソフトテンション（15ml）計6種

※ 56,980円（税込）相当のアイテムがセットになっています。

商品概要

NOSE SHOP 福袋

全2種（王道／新進）

価格｜各33,000円（税込）

内容｜

・王道：香水、パフュームオイル（約6ml～30ml）×6種

・新進：香水（約10ml～15ml）×6種

発売日｜2026年1月2日（金）

※2025年12月26日（金）正午頃 オンラインストア先行発売

取扱店舗

NOSE SHOP 新宿、渋谷、池袋、麻布台、有楽町、銀座、高輪、横浜、名古屋、大阪、神戸、札幌、ONE FUKUOKA、福岡、オンラインストア

※NOSE SHOP 銀座、名古屋、神戸は、館の営業開始日に準じて、2026年1月3日（土）発売開始となります。詳しくは各館のHPをご確認ください。

※オンラインストアの製品発送は、年始の営業開始日2026年1月5日（月）より順次発送となります。

※オンラインストアは、製品発送までにお時間をいただく可能性がございます。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

事前予約について

NOSE SHOP 各店へご来店いただき、スタッフへお声がけください。お電話でのご予約は承ることができかねます。

期間｜2025年12月26日（金）～12月31日（水）

対象｜NOSE SHOP 新宿、渋谷、池袋、麻布台、有楽町、銀座、高輪、横浜、名古屋、大阪、神戸、札幌、ONE FUKUOKA、福岡

※オンラインストアでは、事前予約を承っておりません。

※ご予約時に、事前支払いとなります。

さらに豪華な「デラックス版」も！ NOSE SHOP オンラインストア限定 ミニ香水福袋

Goldfield & Banks「パシフィックロックフラワー＋パシフィックロックモス デュオサンプルセット」（デラックス版収録）

NOSE SHOP オンラインストア限定でミニ香水×10種を詰め合わせた限定キットが3種お目見え。「ティー」、「グルマン」、「ムスク」と題して、人気の香調に合わせたアイテムがラインアップ。

さらに数量限定で、Goldfield & Banks「パシフィックロックフラワー＋パシフィックロックモス デュオサンプルセット」が1点付属する「デラックス版」をご用意し、豪華なラインアップでお届けします。

ラインアップ（3種）NOSE SHOP ミニ香水福袋 ＜ティー＞

定番のお茶系香水や、フレーバーティーなどにも使用される素材にフィーチャーしたラインアップ。まるでお茶の湯気のように香りたつ、柔らかな香りたちをお楽しみください。

価格｜ミニ香水10種 8,800円（税込）

デラックス版 ミニ香水 10種、パフュームキット1種 12,100円

内容｜Nishane ウーロンチャ、Thoo ザタイム、Arquiste インディゴ スモーク、Nicolai フィグティー、Bastille プレイン リューヌ、Baruti チャイ、Nishane コロニゼ、Bdk Parfums シトラス リヴィエラ、Thoo リブインカラーズ、Les Bains Guerbois 1900 ルール ドゥ プルースト 計10種

NOSE SHOP ミニ香水福袋 ＜グルマン＞

バニラにマカロン、キャラメルなど、甘くておいしい「グルマン系」にフォーカスしたラインアップ。背徳感のある、甘美な香りたちをお楽しみください。

価格｜通常版 ミニ香水10種 8,800円（税込）

デラックス版 ミニ香水 10種、パフュームキット1種 12,100円

内容｜Hellenist レ ブラ ドゥ モルフェ、Elisire インファビュラ、Nicolai マカロン ブルボン アンタンス、Cra-Yon キャラメル デイズ、Houbigant アンブル リュビー、Essential Parfums ディビン バニーユ、Etat Libre d'Orange ラ ファン デュ モンド、Thoo ボンボンポップ、Jeroboam インスロ、Pierre Guillaume ロン クリエ 計10種

NOSE SHOP ミニ香水福袋 ＜ムスク＞

柔らかな「ムスク」にフォーカスしたラインアップ。素肌に溶け込むような、心地よい香りたちをお楽しみください。

価格｜通常版 ミニ香水10種 8,800円（税込）

デラックス版 ミニ香水 10種、パフュームキット1種 12,100円

内容｜Laboratorio Olfattivo ニードユー、Jeroboam オリジノ、Arquiste ポー、27 87 ハッシュタグ、Maison Matine エスプリ ドゥ コントラディクション、Tiziana Terenzi ホワイト ファイアー、Bdk Parfums サントノレ 312番地、27 87 ペル セ、Etat Libre d'Orange ソウル オブ マイソウル、Hellenist ラ ニュイ デ トロワ サン 計10種

デラックス版｜各ラインアップにGoldfield & Banks「パシフィックロックフラワー＋パシフィックロックモス デュオサンプルセット」が1点付属

商品概要

NOSE SHOP ミニ香水福袋

全3種（ティー／グルマン／ムスク）

価格｜通常版 8,800円、デラックス版 12,100円（税込）

内容｜

・通常版：ミニ香水（1ml～2ml）×各10種

・デラックス版：ミニ香水（1ml～2ml）×各10種、パフュームキット ×1種

発売日｜2025年12月26日（金）正午頃

取扱店舗

NOSE SHOP オンラインストア

※事前のご予約は承っておりません。あらかじめご了承くださいませ。

※オンラインストアは、年始の営業開始日2026年1月5日（月）より順次発送となります。

※オンラインストアは、製品発送までにお時間をいただく可能性がございます。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※ラインアップは予告なく変更になる可能性がございます。

2025年に登場した注目アイテムを楽しめるKO-GU 福袋

KO-GU シャンプー、トリートメント（「シャンプートリートメントキット」収録）

生活の“香り”をトータルで提案する、日本生まれのデイリーフレグランスブランドKO-GU。2026年の福袋は、2025年に登場した新アイテムをメインにしたラインアップ。さらにオードパルファム 20mlが2種セットになった、暮らしの中で香りを存分に楽しめる福袋です。

ラインアップ（2種）KO-GU シャンプートリートメントキット

シャンプートリートメントキット

髪そのものをフレグランスにするような、上質な香りを髪に記憶するシャンプーとトリートメント、さらにオードパルファム 20ml 2本がセットに。

価格｜11,000円（税込）

内容｜シャンプー、トリートメント、オードパルファム 20ml × 2本 計4種

※オードパルファム 20ml 2本について、店舗ではお好きな香りをお選びいただけます。オンラインストアでは「ムスク」「シー」の2種がセットとなります。

※シャンプー、トリートメントについて、店舗ではお好きな香りをお選びいただけます。オンラインストアでは「ムスク」のみ展開。

※ 19,140円（税込）相当のアイテムがセットになっています。

KO-GU ファブリックソフナーキット

ファブリックソフナーキット

洗うたび、ふんわりやさしい香りが広がり、気持ちまで軽やかにする柔軟剤と、選べるオードパルファム 20ml 2本がセットに。

価格｜5,500円（税込）

内容｜ファブリックソフナー、オードパルファム 20ml × 2本 計3種

※オードパルファム 20ml 2本について、店舗ではお好きな香りをお選びいただけます。オンラインストアでは「モス」「ムスクテンダー」の2種がセットとなります。

※ファブリックソフナーについて、店舗ではお好きな香りをお選びいただけます。オンラインストアでは「ムスク」のみ展開。

※ 11,660円（税込）相当のアイテムがセットになっています。

商品概要

KO-GU 福袋

全2種（シャンプートリートメントキット／ファブリックソフナーキット）

価格｜シャンプートリートメントキット 11,000円、ファブリックソフナーキット 5,500円（税込）

内容｜

・シャンプートリートメントキット シャンプー（520ml）、トリートメント（520g）、オードパルファム（20ml）×2種

・ファブリックソフナーキット ファブリックソフナー（520ml）、オードパルファム （20ml）×2種

発売日｜2026年1月2日（金）

※2025年12月26日（金）正午頃 オンラインストア先行発売

取扱店舗

KO-GU 新宿、池袋、渋谷、大阪、京都、オンラインストア、NOSE SHOP オンラインストア

※KO-GU 京都は、館の営業開始日に準じて、2026年1月3日（土）発売開始となります。詳しくは各館のHPをご確認ください。

※オンラインストアは、年始の営業開始日2026年1月5日（月）より順次発送となります。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※ラインアップは予告なく変更になる可能性がございます。

事前予約について

KO-GU各店へご来店いただき、スタッフへお声がけください。お電話でのご予約は承ることができかねます。

期間｜2025年12月26日（金）～ 12月31日（水）

対象｜KO-GU 新宿、池袋、渋谷、大阪、京都

※オンラインストアでは、事前予約を承っておりません。

※ご予約時に、事前支払いとなります。

店舗限定！お好きな香水が選べる特別なセットLaboratorio Olfattivo 福袋

Laboratorio Olfattivo ニードユー（30ml）

NOSE SHOPから初のブランド単独店が期間限定オープンした「Laboratorio Olfattivo」。ルームフレグランス2種に、お好きなオードパルファム（30ml）を選べるセットが店舗限定で登場。

ラインアップ（1種）Laboratorio Olfattivo 香水が選べる福袋

香水が選べる福袋

日本限定のルームスプレーに加え、人気のディフューザーとお好きなオードパルファム（30ml）1種をお選びいただけるセット。

価格｜22,000円（税込）

内容｜テアラメンタ ルームスプレー（100ml）、ビアンコテ ディフューザー（200ml）、オードパルファム（30ml） 計3種

※ 34,100円～38,500円（税込）相当のアイテムがセットになっています。

商品概要

Laboratorio Olfattivo 福袋

全1種（香水が選べる福袋）

価格｜22,000円（税込）

内容｜ルームスプレー（100ml）、ディフューザー（200ml）、オードパルファム（30ml）

発売日｜2026年1月3日（土）

取扱店舗

Laboratorio Olfattivo 新宿

※店頭販売限定の製品となります。オンラインストアでの販売はございません。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※ラインアップは予告なく変更になる可能性がございます。

事前予約について

Laboratorio Olfattivo 新宿へご来店いただき、スタッフへお声がけください。お電話でのご予約は承ることができかねます。

期間｜2025年12月26日（金）～12月31日（水）

対象｜Laboratorio Olfattivo 新宿

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在15店舗を展開。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。

［店舗一覧］ （＊）ー NOSE SHOP 福袋取扱店

NOSE SHOP 新宿（＊）

東京都新宿区新宿4-1-6 ニュウマン新宿 2F TEL 03-5357-7707

NOSE SHOP SLOPE

東京都渋谷区神宮前２丁目１７－６ 神宮前ビルディング 5F TEL 03-6447-0400

NOSE SHOP 渋谷（＊）

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6427-3350

NOSE SHOP 池袋（＊）

東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2F TEL 03-6903-1500

NOSE SHOP 麻布台（＊）

東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ タワープラザ 2F TEL 03-6277-6320

NOSE SHOP 有楽町（＊）

東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町ルミネ1 3F TEL 03-6810-0400

NOSE SHOP 銀座（＊）

東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座 1F TEL 03-6263-2007

NOSE SHOP 高輪（＊）

東京都港区高輪2-21-1 ニュウマン高輪 North 3F TEL 03-6721-6661

NOSE SHOP 横浜（＊）

神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1 ニュウマン横浜 3F TEL 045-534-5454

NOSE SHOP 名古屋（＊）

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 4F TEL 052-566-6402

NOSE SHOP 大阪（＊）

大阪府大阪市北区梅田3-1-3西館 ルクア イーレ 4F TEL 06-4300-7113

NOSE SHOP 神戸（＊）

兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急新館 2F Hankyu Mode Kobe TEL 078-200-7281

NOSE SHOP 札幌（＊）

北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌パルコ1F TEL 011-590-4822

NOSE SHOP ONE FUKUOKA（＊）

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F TEL 092-401-3880

NOSE SHOP 福岡（＊）

福岡県福岡市中央区天神2-5-35 岩田屋本店 新館 1F TEL 092-600-1887

NOSE SHOP オンラインストア（＊）

https://noseshop.jp

KO-GU（コーグ）

生活の道具としての香りを提案するフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」は、日本生まれのデイリーフレグランス。香水の本場グラースで調香、天然香料を主体とした極上の香料の良さを最大限に引き出すために無濾過製法にて生産。年齢・性別を問わずすべてのお客様にシンプル・クリーン・ナチュラル な優しいフレグランスを毎日使いやすいフェアな価格で提供しています。

［店舗一覧］ （＊）ー KO-GU 福袋取扱店

KO-GU 新宿（＊）

東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B1F TEL 03-6279-0112



KO-GU 池袋（＊）

東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋パルコ本館 2F TEL 03-6384-4000

KO-GU渋谷（＊）

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 2F TEL 03-6805-0988



KO-GU 大阪（＊）

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア大阪 ルクア イーレ 2F TEL 06-4256-7605

KO-GU 京都（＊）

京都府京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35 京都高島屋S.C.［T8］2F TEL 075-585-2895



KO-GU オンラインストア（＊）

https://ko-gu.com/

Laboratorio Olfattivo 新宿

Laboratorio Olfattivo｜ラボラトリオ オルファティーボ

香りをアートする嗅覚の実験室

2009年にイタリアで誕生したニッチフレグランスメゾン。ブランド名が示す通り、「嗅覚の実験室」という発想を核に、調香師たちの純粋な創造性から香りが生まれる場所として構想されたブランド。



［店舗一覧］ （＊）ー Laboratorio Olfattivo 福袋取扱店

Laboratorio Olfattivo 新宿（＊）

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 新宿高島屋 1階 化粧品 TEL 03-6826-2070